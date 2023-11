Rencontre à Tunis de l’art contemporain et de l’artisanat textile

Le quartier de Denden, en périphérie de Tunis, accueille jusqu’au 20 mars 2024 une exposition extraordinaire qui mêle créativité contemporaine et tradition artisanale textile tunisienne.

L’exposition «Hirafen», néologisme né de l’union des mots arabes «ħirafi» (artisan) et «fen» (art), représente un dialogue inédit entre artistes multidisciplinaires et maîtres du fil et de la fibre.

Ce parcours exceptionnel de recherche et de production implique 19 artistes d’origines et de générations différentes, dont la plasticienne italo-sénégalaise Binta Diaw, dont chacun s’est inspiré de l’artisanat ancien du textile tunisien pour créer des œuvres uniques.

Du nord au sud de la Tunisie, dans les villes et les campagnes, dans les espaces publics des médinas et dans l’intimité des foyers, les femmes et les hommes ont toujours tissé, brodé et tissé fils et fibres, en s’inspirant du paysage qui les entoure. De leurs gestes séculaires naissent des objets dont la richesse et la diversité des matières, des couleurs et des motifs répondent à des savoirs et techniques variés qui se perpétuent au fil du temps.

Explorer la tradition artisanale offre aux plasticiens un nouveau champ d’expérimentation, mais aussi la possibilité de renouer avec le faire, avec le geste, avec la main et plus généralement, avec la nature et l’histoire, précisent les organisateurs dans une note.

Dora Dalila Cheffi présente « Full Moon ». « Golden Doors » de l’artiste zimbabwéen Moffat Takadiwa.

L’exposition se déroule dans un espace d’exposition temporaire de 2 000 mètres carrés, rénové grâce au soutien de l’agence Dzeta, avec le soutien de Talan Expo, dans d’anciens bâtiments industriels, faisant partie d’un complexe lainier avec une filature et une teinturerie. Ils sont aujourd’hui gérés par le Centre technique du tapis et du tissage (C3T), qui a pour objectif de leur donner une nouvelle vie au service de l’artisanat tunisien une fois l’exposition terminée.

Le dialogue établi entre artistes plasticiens et artisans textiles est la clé de cette exposition. En explorant l’artisanat traditionnel, les artistes ont ouvert de nouvelles portes à l’expérimentation artistique conduisant à une appréciation renouvelée du patrimoine textile immatériel de la Tunisie, qui a souvent été négligé au fil du temps.

Hirafen est la cinquième édition de Talan Expo, un concept d’exposition qui soutient et promeut la création contemporaine en Tunisie et qui célèbre le dixième anniversaire de sa création avec cette exposition. Les commissaires de l’exposition, Ludovic Delalande et Nadia Jelassi, ont orchestré une expérience qui célèbre la diversité des matières, des couleurs et des motifs, représentant une mémoire collective toujours vivante.

Sonia Kallel présente son œuvre en tissage intitulé « Ajar ». Le-franco-malgache Joel Andrianomearisoa présente sa « Nostalgie d’une utopie panafricaine ».

Dans un contexte où l’innovation technologique et l’art contemporain fusionnent avec l’artisanat traditionnel, Hirafen offre une vision unique de la façon dont le passé et le présent peuvent coexister dans un dialogue créatif.

L’exposition est un hommage au patrimoine textile tunisien et à l’évolution continue d’un art millénaire.

D’après Ansamed.