Officiel : Première qualification de la Tunisie aux JO d’Hiver (Photos)

Le Comité national olympique tunisien (Cnot) a annoncé, ce vendredi 10 novembre 2023, la qualification de la Tunisie aux JO d’Hiver. Il s’agit d’une première dont le Cnot se félicite tout en remerciant tous ceux qui ont contribué à cette réussite.

Le mérite revient au jeune Johnatan Lourimi qui a réussi tôt ce matin à Peyonchang en Corée du Sud à valider la 8 ème course en Bobsleigh comptant pour la qualification aux Jeux Olympiques d’ Hiver Gangwon 2024.

Le CNOT🇹🇳 est fier de l’ avoir accompagné et soutenu depuis le début de cette aventure qui remonte à Janvier 2022.

Un rêve de la jeunesse exaucé.

Un acquis historique pour le sport tunisien. Pour la Tunisie: Il est à signaler que Sophie Ghorbal et Beya Mokrani ont à leur tour validé leur 6 ème course ce matin et il restera à valider les deux prochaines courses en décembre prochain en Autriche pour assurer leur qualification. 🇹🇳🇹🇳