Tunisie : 36e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage dimanche 3 décembre 2023

La 36e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage, rendez-vous sportif incontournable en Tunisie, se tiendra le 3 décembre 2023, avec trois courses au programme.

Le marathon Comar de Tunis-Carthage, s’est imposé comme un rendez-vous sportif annuel très attendu qui draine plus de 3000 athlètes, amateurs et professionnels, tunisiens et étrangers venant participer aux trois courses programmées à savoir : Le Marathon (42,195km), le semi-Marathon (21,1) et la Course Pour Tous (5km)

Notre Marathon n’a cessé d’évoluer d’une session à l’autre en consolidant les axes suivants :

S’imposer comme l’un des événements sportifs majeurs en Tunisie (championnat de Tunisie pour les 42.195 km), tout en s’ouvrant sur tous les pays du Maghreb, d’Europe et au-delà.

Attirer de plus en plus de participations étrangères contribuant ainsi à la promotion touristique de notre pays.

Promouvoir le sport pour tous en tant que discipline de vie afin de combattre les méfaits du sédentarisme et préserver notre santé.

Pérenniser l’action environnementale et s’engager dans la protection de la planète (reboisement des arbres).

Depuis la 34ème édition en 2019 et suite à la crise sanitaire du COVID, le monde de l’athlétisme s’est dirigé vers le digital pour s’entraîner, garder le contact avec les coéquipiers et surtout pour participer aux différentes compétitions.

En 2020 et 2021, les deux éditions du Marathon COMAR de Tunis-Carthage ont été organisées sous forme de séries de courses promotionnelles virtuelles : la 1ère, le 05 et 06 décembre 2020 et la 2ème, le 11 et le 12 décembre 2021.

DIMENSION GREEN du Marathon COMAR

L’écologie et le développement durable sont au cœur du Marathon. Nous souhaitons sensibiliser les participants à la nécessité de respecter l’environnement : s’engager dans la protection de la planète et participer à un événement sportif porteur de belles valeurs.

En 2021, Le Marathon COMAR Virtual Run a été organisé sous le thème « Courons pour l’environnement ». en partenariat avec l’association « Tounes Clean Up » pour contribuer à la plantation d’arbres à travers la Tunisie:1 Dinar collecté = 1 Arbre planté.

Grâce à la participation à cette cause environnementale en 2021, nous avons réussi à collecter des fonds pour planter 20 623 arbres dans nos forêts endommagées par les incendies !

En 2022, les fonds collectés ont atteint la somme de 33 794 arbres qui ont été plantés

Pour plis d’informations se rendre directement sur le site Marathon Comar

Communiqué