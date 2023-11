La Route culinaire de Tunisie séduit au WTM de Londres

La Route Culinaire de Tunisie a été présentée aux marchés anglophones, dans le cadre du salon World Travel Market, qui s’est déroulé à Londres du 6 au 8 novembre 2023.

Cette nouvelle offre touristique, née d’une initiative de la GIZ et du ministère du Tourisme de Tunisie, a reçu un accueil favorable de la part des professionnels – tour-opérateurs et journalistes – venus de tous les points du globe, en quête d’expériences authentiques, comme d’apprendre à préparer l’harissa au Cap Bon, à pêcher le poulpe aux îles Kerkennah, à faire son fromage ou produire son vin dans le nord, ou son huile à Djerba et dans le Dahar.

Voyageurs solo, seniors, team building, premium… tous les clients cibles ont perçu les opportunités que leur offre «la Route» pour proposer à leurs clients des séjours de haute valeur ajoutée humaine et culturelle.

La mise en œuvre ne s’est pas faite attendre puisque nombre de professionnels se sont inscrits aux voyages de presse et éductours qui auront lieu prochainement afin de découvrir les expériences de la Route, et participeront également à la Conférence internationale autour du tourisme culinaire et créatif, qui réunira le 28 novembre courant à Tunis, professionnels nationaux et internationaux afin de développer des partenariats commerciaux.

Cette offre vient ainsi s’ajouter aux actions de fonds réalisées par l’équipe de Discover Tunisia – l’Office national du tourisme tunisien (ONTT) à Londres afin de fidéliser les publics anglophones via des accords de partenariats stratégiques.

Les belles synergies générées au sein de l’un des plus importants salons internationaux laissent augurer une longue et savoureuse trajectoire à ce projet et de ce fait, à tous les professionnels qui en garantissent le succès.

La Route culinaire de Tunisie est un axe thématique, fruit de la collaboration entre différentes institutions, nationales et internationales*, visant à convertir le patrimoine culinaire tunisien en expériences créatives pouvant attirer différents profils de touristes, tout au long de l’année, et sur l’ensemble du territoire.

(*) Il s’agit d’un projet développé au sein du programme «Promotion du tourisme durable» mis en œuvre par le ministère du Tourisme avec l’appui de la GIZ et financé conjointement par le ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ) et par l’Union européenne dans le cadre de son programme «Tounes Wijhetouna».

En misant sur un tourisme créatif et thématique, la Tunisie devient désormais une destination méditerranéenne capable de séduire les nouvelles générations de voyageurs, en quête d’authenticité et de valeurs humaines.

Communiqué.