Les forêts tunisiennes menacées par le changement climatique   

La troisième session de la Semaine forestière tunisienne se tiendra du 14 novembre au 19 décembre 2023, à l’initiative de la direction générale des forêts relevant du ministère de l’Agriculture, des Ressources en eau et de la Pêche, en partenariat avec le WWF Afrique du Nord. (Illustration : forêt de pin d’Alep au Kef. Ph. Pinterest).

La session réunira des experts, des ingénieurs, des chercheurs et des représentants d’ONG pour discuter de questions telles que la protection des écosystèmes forestiers, la gestion durable des forêts tunisiennes, les facteurs contribuant à la dégradation des forêts et les moyens de restaurer le massif forestier et le développement des produits et services forestiers.

Les forêts tunisiennes couvrent 4,6 millions d’hectares, soit 34% du territoire national. Les forêts sont situées principalement dans les régions du nord et du centre-ouest et abritent près d’un million de personnes. La valeur économique du couvert forestier est estimée à 932 millions de dinars (MDT), selon les données fournies par le Forum tunisien des droits économiques et sociaux (FTDES).

En octobre 2022, la direction générale des forêts avait alerté sur un «phénomène inquiétant de dépérissement» des forêts de chênes lièges à Jendouba et des forêts de pins d’Alep à Kasserine. Ce phénomène est dû à la longue période de sécheresse, à la hausse des températures ces dernières années, à l’ampleur des incendies de forêt et au pâturage excessif, qui ont appauvri les sols dans les zones proches des habitations.

La combinaison de ces facteurs a favorisé l’apparition de ravageurs, de champignons et de maladies infectieuses comme le charbon et le pathogène Diplodia corticola.

Une cellule de crise a été créée sous la tutelle du ministre de l’Agriculture pour suivre la situation des forêts tunisiennes et trouver des solutions aux différentes menaces qui pèsent sur elles.