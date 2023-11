L’Agrobusiness Med Africa Expo 2023 se poursuit jusqu’au 18 novembre à Hammamet

Le premier Salon international de l’alimentation et de l’industrie agroalimentaire, l’Agrobusiness Med Afrique Expo 2023 a ouvert ses portes jeudi 16 novembre 2023 et se poursuivra jusqu’au 18 novembre à Yasmine Hammamet.

L’Agrobusiness Med Afrique Expo est organisé par le Ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et la Société la PAIX en partenariat avec la Fédération nationale de l’agroalimentaire relevant de l’Utica et en collaboration avec tous les organismes locaux intervenant dans la promotion et le développement de l’industrie agroalimentaire en Tunisie.

Des acteurs économiques et professionnels du secteur des industries alimentaires provenant de la Tunisie ainsi que de dix-sept autres pays prendront part à ce salon comptant près de 200 exposants dont de nombreuses entreprises émergentes dans différents domaines liés au secteur.

«Le premier Salon Agrobusiness Med Afrique 2023 constitue une plateforme physique de rencontres entre les opérateurs économiques du secteur agroalimentaire, tunisiens et étrangers, pour le développement du partenariat gagnant-gagnant dans une logique d’autosuffisance alimentaire tunisienne, africaine et internationale», affirment les organisateurs.

La même source estime que les exposants pourront ainsi développer leur réseau en Tunisie et à l’international notamment en Afrique et en Europe, maximiser les opportunités commerciales entre les exposants et les acheteurs, et profiter notamment des différents programmes d’accompagnement et de suivi du secteur agroalimentaire en Tunisie et dans le monde.

Y. N.