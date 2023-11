L’Utica accueille le 5e Salon du Chocolat et de la Pâtisserie

La 5e édition du Salon du Chocolat et de la Pâtisserie se tiendra les 23, 24 et 25 novembre 2023, au siège de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), à la Cité d’El Khadra, à Tunis.

Durant 3 jours, les acteurs de la filière du cacao, du chocolat et de la pâtisserie accueilleront le grand public à cet événement hivernal très couru par les gourmands. Chefs pâtissiers, artisans chocolatiers, confiseurs, producteurs de cacao, industriels, fournisseurs d’équipements, etc. se feront partageront la passion de leurs clients. Ils les accueilleront dans des stands hauts en couleurs, en saveurs et en douceurs, au grand bonheur des papilles.

Plusieurs animations autour du chocolat et de la pâtisserie sont également programmées, car le salon se veut une fête populaire.

Il y aura le traditionnel concours de la sculpture en chocolat, événement organisé par le Club de la Coupe du monde de la Pâtisserie, au cours duquel la crème des chefs pâtissiers tunisiens aura l’occasion d’encadrer et de juger les jeunes prodiges du métier. Particularité de cette année : le Concours de la meilleure tarte au chocolat au cours duquel les candidats devront maîtriser les techniques de confection pour séduire le jury d’experts qui tranchera sur la base de critères gustatifs et esthétiques.

Le Salon du Chocolat est aussi une occasion pour initier les jeunes à l’univers de la pâtisserie, avec des ateliers destinés aux élèves des écoles primaires, des démonstrations en live des compétences des enfants dans la confection de bonbons en chocolat ou de petites figurines en pâte d’amande. L’occasion d’immerger dans l’univers de la gastronomie sucrée telle qu’imaginée par les petits.

Le salon sera, par ailleurs, une occasion pour les rencontres B2B entre les professionnels, le Salon du Chocolat et de la Pâtisserie étant devenu, au fil des ans, la plateforme idéale pour les rencontres entre pros de toutes les filières. Raison pour laquelle les acteurs des secteurs des équipements de chocolaterie, de confiserie, de boulangerie, de solutions de packaging et autres y participent en masse, afin de faire croître leur business ou de booster leur networking.

Cerise sur le gâteau, l’incontournable «Boulanger de l’Elysée», Ridha Khadher, sera parmi les invités d’honneur. Si l’année dernière, il avait procédé au lancement de sa nouvelle gamme de macarons lors d’une séance spéciale de dégustation, il nous réserve cette année une surprise chocolatée qui séduira les plus exigeants des gourmands.

La société International Fairs & Exhibitions Tunisia (IFE Tunisia) est en train de mettre les bouchées doubles pour que ce rendez-vous annuel soit des plus réussis. A cet effet, une belle participation internationale est confirmée, le chocolat étant un «liant» universel…

I. B.