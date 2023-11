Tunisie : Azimoun dénonce une campagne de diabolisation des hommes d’affaires

Le mouvement Azimoun a dénoncé une campagnes de diabolisation des acteurs économiques et des hommes d’affaires en Tunisie, en affirmant que ceux qui ont fauté doivent rendre des comptes mais dans le cadre de la loi et sans acharnement.

Dans un communiqué publié, ce vendredi 17 novembre 2023, Azimou affirme que la corruption est un fait réel frappant en Tunisie, toutefois cela est reste minime et les hommes d’affaires sont victimes de campagnes de diffamation qui se suivent et se ressemblent depuis quelques années, tout en appelant les autorité à faire face au commerce parallèle et la contrebande qui plombent l’économie tunisienne.

Le mouvement présidé par Ayachi Zammel a de ce fait appelé à cesser «de diaboliser les hommes d’affaires et les entreprises privées qui jouent un rôle primordial dans l’économie tunisienne», tout en réaffirmant sa disposition à «poursuivre son rôle dans la préservation de la paix sociale et le développement économique».

