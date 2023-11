Nabeul se taille la part du lion au 4e concours des produits du terroir

La région de Nabeul, l’une des deux régions-pilotes sélectionnées pour initier la mise en œuvre de la stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir a abrité les différentes étapes de la 4e édition du Concours tunisien des produits du terroir, à l’Expo Center Medina-Yasmine Hammamet.

La cérémonie de remise des médailles s’est déroulé le 16 novembre 2023 et le marché des produits du terroir médaillés, ouvert le même jour, sera clôturé aujourd’hui, en marge du salon Agrobusiness Medafrica.

A cette occasion, un séminaire portant sur le thème : «Les produits du terroir, un vecteur de développement durable» organisé par l’Apia en collaboration avec le projet Sippo mis en œuvre par Swisscontact et financé par le Seco a permis de présenter les nouvelles exigences et réglementations en matière de durabilité afin de permettre aux entreprises d’intégrer ces nouvelles contraintes dans leur démarche.

Le Concours tunisien des produits du terroir est un rendez-vous biannuel organisé par l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) en étroite collaboration avec les directions et institutions relevant des ministères de l’Agriculture, de l’Industrie et du Tourisme. Cette initiative nationale a été appuyée par le Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et de terroir (Pampat) mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco).

Huile d’olive, sirops de fruits, eaux florales, etc.

Cette 4e édition du Concours a compté avec une participation record. En effet, 879 produits étaient en lice et ont été dégustés du 1er au 3 novembre. Des produits transformés, typiquement tunisiens, venant de toutes les régions du pays, étaient en compétition : la harissa, l’huile d’olive, le sirop de fruits, les eaux florales, les miels, les céréales et bien d’autres ont pu être apprécié et évalué par des dégustateurs spécialisés.

Tous les gouvernorats du pays ont été couronnés au cours de la cérémonie de remise des prix qui a été rehaussée par la présence du ministre de l’Agriculture et l’ambassadeur de Suisse en Tunisie.

Quelque 260 médailles ont été décernées, dont 66 de bronze, 76 d’argent et 118 d’or et le gouvernorat de Nabeul est venus en tête avec 55 produits médaillés.

Cinq prix d’excellence ont été attribués aux produits de terroir qui ont été sélectionnés comme étant les meilleurs dégustés pour cette édition. Au palmarès, la harissa Mfawra de Nabeul pour la catégorie légumes, le sirop de dattes aux graines de sésame de Tataouine pour la catégorie fruits et plantes aromatiques, le miel toutes fleurs de Médenine pour la catégorie produits d’origine animale, l’huile d’olive biologique de Médenine pour la catégorie olives et huiles d’olives et enfin la bsissa de blé de Monastir pour la catégorie produits à base de céréales.

Les objectifs du concours fixés par les institutions tunisiennes sont la promotion de l’image de marque des produits du terroir auprès des consommateurs tunisiens et étrangers, l’encouragement de l’amélioration continue de la qualité et la valorisation du savoir-faire traditionnel des différentes régions tunisiennes.

Par ailleurs, les organisateurs du concours visent à promouvoir le développement de l’agritourisme autour des produits de terroir phare de chaque région et créer ainsi une nouvelle dynamique économique.

La Tunisie représentée par l’Apia est un membre fondateur du réseau international des concours nationaux des produits du terroir auquel appartiennent également la Suisse, le Maroc, l´Egypte et le Cameroun.

Durant cette édition, deux représentants du Concours camerounais des produits de terroir ont pris part aux dégustations du concours dans le cadre du partage et du transfert d’expériences. Deux cadres de l’Apia ont également participé au concours suisse des produits du terroir pour évaluer les différentes étapes de déroulement.

Découvrir, déguster et consommer

Les objectifs du Concours tunisien des produits de terroir sont en phase avec ceux de la Stratégie nationale de valorisation et de promotion des produits du terroir qui a été lancée par le ministère de l´Agriculture en étroite collaboration avec l’Apia et l’appui du projet Pampat en 2022.

Nabeul est une des régions pilote où cette Stratégie est en train d’être mise en œuvre autour de 3 produits phares qui ont été sélectionnés de façon participative par les parties prenantes de la région.

L’eau de fleur de bigaradier, la harissa et la figue de barbarie de Bouargoub sont en train d’être valorisées par les producteurs eux-mêmes ainsi que par les acteurs du secteur du tourisme, de l’artisanat, de la gastronomie et de la culture locale.

Le marché des produits médaillés du Concours tunisien des produits de terroir sera certainement une belle occasion pour découvrir le riche patrimoine de tous les gouvernorats du pays et particulièrement ceux de Nabeul.

