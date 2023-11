UE-OIT : dix ans de collaboration pour le développement local intégré en Tunisie

Après un mois de visites de terrain, inaugurations et ateliers à travers le pays, l’Union européenne (UE) et l’Organisation internationale du travail (OIT) célèbrent ce 21 novembre 2023 une décennie de partenariat en Tunisie.

Des représentantes de l’OIT, les ambassadeurs de l’UE et de la Suisse, le ministre de l’Économie et de la Planification et son collègue de l’Intérieur sont attendus pour une matinée au Palais des congrès.

Ils échangeront avec les principaux praticiens sur le rôle de la coopération dans le développement local intégré, l’approche spécifique centrée sur l’humain, les progrès accomplis et les pistes pour poursuivre cette fructueuse collaboration, rejointe par la Coopération suisse.

Ils entendront des bénéficiaires, visiteront une exposition photo et goûteront aux produits confectionnés par des artisanes accompagnées par l’Initiative pilote pour un développement local intégré (IPDLI).

Une approche centrée sur l’humain et la proximité

L’IPDLI travaille prioritairement dans des zones défavorisées et fragiles (forêts, oasis…) et en faveur des populations vulnérables (femmes, jeunes, chômeurs, personnes non qualifiées…).

Depuis 10 ans et à travers 72 projets, les conditions de vie de 400.000 Tunisiens/Tunisiennes se sont améliorées de façon pérenne, grâce à des investissements publics qui ont recours aux ressources locales (matériaux et main-d’œuvre).

Ces interventions accompagnent l’adaptation au changement climatique si violent dans les zones rurales, elles reposent sur des diagnostics précis et une priorisation des besoins par les habitants et les communes.

Par nature, le développement local intégré favorise des interventions socialement inclusives et pourvoyeuses d’emplois décents; il induit une implication de l’ensemble des acteurs publics et privés au niveau local, mais aussi des services déconcentrés de l’Etat, des institutions et des partenaires sociaux à l’échelle régionale/nationale.

L’IPDLI intervient directement dans 7 gouvernorats et 19 communes du Nord-Ouest, du Centre et du Sud du pays.

Concrètement aujourd’hui : des villages ont été désenclavés, rendant possible et en toute saison l’accès à l’école et au dispensaire, mais aussi la vente de produits agricoles; des coopératives ont été créées/accompagnées afin de rendre des femmes rurales économiquement autonomes; des périmètres agricoles améliorés permettent une valorisation accrue de la production et en même temps l’aménagement de sentiers écotouristiques; des communes et des administrations déconcentrées ont appris à mieux travailler ensemble; des programmes publics et des projets de coopération progressent en synergie…

Le développement local intégré qui est expérimenté par la Tunisie et les programmes de coopération depuis une décennie projette le pays dans l’avenir en offrant des perspectives pour les jeunes. Ce mode d’action prouve tous les jours son efficacité pour répondre aux défis économiques, sociaux et écologiques auxquels la population est confrontée.