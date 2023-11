Réouverture de la maison d’hôtes Dar Lola à Djerba

Après des mois de travaux, la maison d’hôtes Dar Lola à Houmt Souk, dans l’île de Djerba, annonce sa réouverture officielle le 17 décembre 2023. Les rénovations visent à offrir aux clients une meilleure expérience d’hébergement, entre modernité et tradition.

Ces travaux ont mis l’accent sur l’amélioration de l’isolation thermique et acoustique pour assurer un confort optimal tout au long de l’année, explique les gérants dans un communiqué, ajoutant que «les nouvelles installations sont conçues pour répondre aux normes les plus élevées, tout en préservant l’authenticité et le charme caractéristiques de la maison d’hôtes».

Dans son, souci de fidélité à son engagement envers la tradition et la culture de Djerba, Dar Lola a veillé à préserver ses éléments architecturaux d’origine, tout en intégrant de nouveaux détails pour renforcer l’atmosphère chaleureuse et accueillante qui fait la renommée l’établissement. «Nous sommes impatients de partager ces améliorations avec nos précieux invités et de créer des souvenirs inoubliables», déclare l’équipe qui gère la maison

Dotée de chambres soigneusement décorées, chaque recoin de Dar Lola raconte une histoire, révélant un mélange subtil de passé et de présent. Les rénovations récentes ont préservé l’âme de la maison tout en intégrant des équipements modernes, assurant ainsi un séjour confortable et mémorable.

Patio ensoleillé, terrasses sur le toit offrant une vue pittoresque, atmosphère chaleureuse, tout est fait pour séduire les clients, y compris une cuisine locale servie avec amour.

Que ce soit pour explorer les ruelles pittoresques de Djerba ou pour se détendre dans un cadre serein, «Dar Lola promet une escapade où l’héritage culturel et le confort moderne s’entremêlent pour créer des souvenirs durables», souligne encore le communiqué.