L’huile d’olive tunisienne sur les marchés internationaux : des opportunités d’investissement à explorer

Une conférence a été organisée, le 22 novembre 2023, à Tunis, sur les opportunités d’investissement dans le secteur de l’huile d’olive tunisienne afin de partager les résultats des activités et de définir les prochaines étapes d’un programme de coopération de dix ans entre la Berd et la FAO visant à stimuler l’économie du secteur et à favoriser les opportunités de développement rural.

Depuis 2013, le gouvernement tunisien s’efforce de libérer le potentiel de son huile d’olive de qualité par le biais d’un programme de coopération avec la Berd et la FAO. Une combinaison d’investissements agroalimentaires, de marketing innovant et d’activités de renforcement des capacités tout au long de la chaîne de valeur vise à stimuler une transition de la production de masse vers des huiles en bouteille.

«Nous avons eu des discussions productives avec des parties prenantes privées pour voir comment, avec le ministère et d’autres autorités publiques, nous pouvons mettre l’huile d’olive tunisienne sur la carte internationale, aider les producteurs locaux à accéder à des marchés d’exportation à forte valeur ajoutée et améliorer la qualité du produit, tout en aidant le secteur à être résilient face au changement climatique», a affirmé Lisa Paglietti, économiste à la FAO, qui dirige le projet, en résumé les réalisations du projet FAO-Berd Empreinte verte pour l’huile d’olive tunisienne

Les pratiques agricoles durables ont également figuré en bonne place à l’ordre du jour de la conférence, compte tenu des activités du projet sur les pratiques de production respectueuses de l’environnement permettant au secteur d’être plus résistant au climat et de réduire l’empreinte de l’industrie, y compris la gestion efficace des ressources en eau et en énergie, la conservation de la biodiversité et l’élimination des déchets de manière responsable.

Les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre du projet comprenaient une série d’affiches et d’initiatives de formation portant notamment sur la biosécurité sur le terrain, la production durable, la transformation et la conservation.

Les pratiques agricoles durables figuraient également en bonne place à l’ordre du jour de la conférence, car le projet comportait des activités sur les pratiques de production respectueuses de l’environnement permettant au secteur d’être plus résilient au climat et de réduire l’empreinte de l’industrie, notamment par la gestion efficace des ressources en eau et en énergie, la conservation de la biodiversité et l’élimination responsable des déchets.

Les activités de renforcement des capacités durant le projet comprenaient une série d’affiches et d’initiatives de formation portant notamment sur la biosécurité sur le terrain, la production durable, la transformation et la conservation.

Vers l’établissement des priorités

Lisa Paglietti a expliqué le potentiel de numérisation du secteur à l’appui de la gestion durable des ressources naturelles, de l’efficacité de la production, du contrôle de la qualité et de la sécurité alimentaire. Elle a également souligné comment les entreprises tunisiennes du secteur de l’huile d’olive pourraient tirer parti des méga-données et des technologies telles que l’intelligence artificielle et les SIG pour améliorer les processus de production et répondre à l’évolution des demandes des consommateurs.

Mauro Meloni, directeur du consortium italien CQverde, a souligné l’importance d’améliorer la qualité des olives livrées aux moulins et d’introduire des incitations à la mise en œuvre de bonnes pratiques de production. Ces priorités ont été identifiées pour le secteur en Tunisie grâce à un exercice de cartographie des moulins visant à identifier les domaines clés d’investissement dans le secteur.

Le professeur Mohamed Ayadi, expert en huile d’olive à l’université de Liège, a présenté l’importance de la diversification des marchés, de l’image de marque et de la certification pour accroître la reconnaissance du marché et la compétitivité du secteur.

Des fondements culturels anciens

Le secteur oléicole tunisien remonte à l’époque préromaine. Aujourd’hui, avec de bons investissements, des stratégies d’exportation, des mesures de sécurité alimentaire et une bonne image de marque, il est à l’aube d’une renaissance.

«En identifiant et en exploitant les opportunités du secteur, la Tunisie peut promouvoir un développement économique durable, stimuler l’innovation agricole et renforcer sa position comme premier fournisseur mondial de produits oléicoles de qualité», a commenté le directeur associé, chef du service conseil/agro-industrie à la Berd.

Affirmant que cette conférence a stimulé un dialogue ouvert entre les parties prenantes privées et les autorités gouvernementales sur les investissements nécessaires pour encourager l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement, la production d’huile d’olive de qualité et le développement de ce secteur stratégiquement important pour la Tunisie.

Communiqué.