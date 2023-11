Tunisie : approbation de 119 dossiers de mise à niveau industrielle

La commission consultative du Programme de mise à niveau industrielle des entreprises a approuvé, vendredi 24 novembre 2023, 119 dossiers de mise à niveau industrielle et 297 dossiers d’investissement technologique prioritaire (ITP), pour un investissement global estimé à 348 millions de dinars (MDT).

Ces données, qui ont été présentées lors de la réunion de ladite commission, indiquent que le secteur du textile et de l’habillement arrive en tête en termes du nombre de dossiers approuvés avec 42 pour des investissements de 88 MDT, suivi par les industries mécaniques et électriques avec 27 pour un investissement total estimé à 78 MDT. Les dossiers approuvés couvrent la période allant de mai 2023 à aujourd’hui.

La réunion a permis d’examiner les moyens d’assurer la continuité du développement du tissu industriel et la pérennité des entreprises en accordant des investissements dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l’économie circulaire, des avantages de mise en œuvre au niveau industriel.

La réunion, organisée au siège du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie a été présidée par le chef de cabinet du ministre, Ahlem Béji Sayeb, en présence de Hichem Elloumi, vice-président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), et du membre de son bureau exécutif, Khaled Sellami, ainsi que les membres permanents de la commission et les représentants des ministères du Commerce, de l’Economie, des Finances et de l’Environnement, et du secteur financier et bancaire, sans oublier le directeur général du bureau de mise à niveau au ministère de l’Industrie Kamel Hendaoui.

