Tunisie-LTDH : «Non aux atteintes à la liberté d’expression et de la presse»

La Ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH) a dénoncé l’utilisation arbitraire de textes de loi relatifs à la lutte contre le terrorisme ainsi que le décret 54 tout en exprimant son soutien à l’avocate Dalila Ben Mbarek Msaddek, Sonia Dahmani, avocate et chroniqueuse politique et le journaliste Borhen Bsaïes, visés par des poursuites judiciaires.

Dans son communiqué, la LTDH a exprimé son soutien aux avocats ainsi qu’au secteur des médias et à tous ceux qui sont poursuivis en justice par les autorités «dans le but de faire taire les voix libre», a déploré la Ligue en regrettant ce «nouvel épisode de restrictions des libertés, notamment d’expression, de la presse et des médias».

La LTDH qui rappelé aux médias le devoir de protéger leurs employés et de les défendre, a par ailleurs appelé les structures qui représentent les secteurs précités à faire preuve d’unité pour faire face à la campagne de harcèlement contre leurs membres dans le but de les intimider.

«Nous appelons toutes les forces qui croient au droit à la citoyenneté et à la libre expression, y compris les partis, les organisations, les associations et les citoyens, à affronter, dans toutes les formes pacifiques et légitimes de lutte, toutes les tentatives visant à porter atteinte aux droits et aux libertés du peuple tunisien», lit-on encore dans le communiqué.

Y. N.