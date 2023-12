Marathon Comar 2023 : beaucoup de joie dans l’air

La 36e édition du Marathon Comar de Tunis-Carthage a été le principal événement d’hier, dimanche 3 décembre 2023, qui a drainé, au centre-ville de la capitale, plusieurs milliers de coureurs, professionnels et amateurs, hommes, femmes et enfants de tous âges, ainsi que des spectateurs de tous bords.

Reportage Photos Discover Tunisia

Au-delà des résultats techniques des différentes coures programmées, ce qu’il faut retenir c’est l’ambiance bon enfant ayant régné avant, pendant et après la compétition, qui doit retenir notre l’attention. Car l’intérêt est dans ce rassemblement sportif, le plus important de toute l’année en Tunisie, en nombre de participants, et dans l’esprit d’émulation et de partage qui l’a caractérisé. Ainsi que dans l’esprit de fête qui a plongé la capitale dans une ambiance de joie toute en couleurs. Et qui fait plaisir à voir en ces temps de crise.

Il faut dire qu’en début de matinée, les coureurs avaient craint un temps couvert et pluvieux, étant donné les averses tombées pendant la nuit précédente, mais le ciel s’est rapidement dégagé et le soleil et le ciel bleu ont fait leur apparition, au grand bonheur des coureurs et de leurs accompagnateurs.

Les coureurs ont pu ainsi apprécier les beaux paysages qu’ils ont traversés entre le centre-ville, la station du TGM, le port de La Goulette, la ville de Carthage avec ses jardins rutilants et ses vestiges archéologiques ainsi que le quartier d’affaires et de loisirs des Berges du Lac.

On comprend qu’à l’arrivée, tout le monde était heureux, qu’il s’agisse des habitués ou des novices… heureux d’avoir pris part à la course, de s’être dépensé sans compter et d’avoir couvert la distance choisie sans trop d’encombre.

Il y avait comme un air de famille que le reportage photo de Discover Tunisia rend bien et qui donne envie à tous de revenir l’année prochaine.

Les organisateurs, les employés des Assurances Comar et leurs partenaires et sponsors, étaient eux aussi aux anges. Leur joie, ils la tirent surtout de la vue des visages radieux de tous les participants. Mais aussi du sentiment partagé du devoir accompli : il faut dire qu’ils n’ont pas lésiné sur les moyens pour faire du Marathon Comar un événement populaire et un moment mémorable pour tous ceux et celles qui y prennent part.

A la prochaine…

I. B.