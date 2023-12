Clôture Palpitante de Ooredoo Padel-Cup by Samsung

Le tournoi Ooredoo Padel-Cup by Samsung s’est conclu hier de la plus formidable des manières à l’Arena Gym Soukra. Cette édition a rencontré un succès remarquable, rassemblant des joueurs de diverses catégories rivalisant pour le titre prestigieux et le plus grand « prize pool » jamais vu dans l’histoire de la compétition de Padel en Tunisie, d’une valeur atteignant les 20 000 dinars.

L’événement s’est clôturé par une cérémonie de remise des prix captivante, en présence de M. Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, et de Madame Salma Mouelhi, présidente de la Fédération tunisienne de Tennis. Des personnalités éminentes telles que le célèbre joueur de tennis, Malek Jaziri, ont également honoré l’événement de leur présence.

La soirée a brillé avec la couronne des champions de toutes les catégories, notamment les vainqueurs de la catégorie professionnelle P1000, Selim Aroui et Mehdi Elloumi, qui ont remporté le sacre accompagné d’une importante récompense de 3 500 dinars.

Mansoor Rashid Al-Khater, CEO de Ooredoo Tunisie, s’est exprimé avec enthousiasme, déclarant : «Nous sommes fiers de voir ce niveau de jeu et de passion pour la clôture de cette première édition de Ooredoo Padel-Cup by Samsung. À travers ce tournoi, nous avons réussi à sensibiliser beaucoup de tunisiens et tunisiennes à ce sport moderne et à impliquer un nombre important de compétiteurs parmi les passionnés, leur offrant l’opportunité de gagner des points supplémentaires pour le championnat national»

Quant à la présidente de la Fédération tunisienne de Tennis, Madame Salma Mouelhi, elle a souligné l’importance d’accueillir de telles compétitions, en déclarant : «Le succès de cette édition met en lumière l’importance croissante du Padel, et nous sommes ravis de constater sa popularité croissante en Tunisie. Nous remercions Ooredoo et tous ses partenaires pour cette belle initiative«»

Cette édition de Ooredoo Padel-Cup by Samsung a non seulement célébré l’excellence sportive mais a également servi de plateforme pour sensibiliser le public à l’importance de ce sport.

Communiqué