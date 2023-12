Ces villages tunisiens qui souffrent de la sécheresse

Ounissa Mazhoud, une villageoise, attache deux jerrycans vides à un âne et descend prudemment une colline pierreuse en direction de la dernière source d’eau locale. La Tunisie, dans sa quatrième année de sécheresse, est aux prises avec sa pire pénurie d’eau depuis des années. (Illustration: corvée d’eau – Ph Noureddine Ahmed).

Par Youcef Bounab

Mazhoud – comme d’autres femmes du village isolé d’Ouled Omar, à 180 kilomètres au sud-ouest de la capitale Tunis – se réveille chaque matin avec une seule idée en tête : trouver de l’eau.

«Nous sommes des morts-vivants… oubliés de tous», a déclaré Mazhoud, 57 ans, dont la région était autrefois l’une des plus fertiles de Tunisie, connue pour ses champs de blé et ses pins d’Alep.

«Nous n’avons pas de routes, pas d’eau, pas d’aide, pas de logement décent et nous ne possédons rien», a-t-elle déclaré, ajoutant que la source d’eau la plus proche est une rivière située à environ une heure de marche ardue.

Fournir de l’eau à leurs familles, a-t-elle expliqué, signifie que «nous avons mal au dos, à la tête et aux genoux, car nous travaillons de l’aube au crépuscule».

Pénurie absolue d’eau

La Banque mondiale prévoit que d’ici 2030, la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord tombera sous le seuil de «pénurie absolue d’eau» de 500 mètres cubes par an et par personne.

La Tunisie, déjà 33e pays le plus touché par le stress hydrique selon le World Resources Institute, est tombée à 450 mètres cubes par habitant.

Ses barrages – principale source d’eau potable et d’irrigation des cultures – ne sont remplis qu’à 22% de leur capacité, malgré de brèves averses récentes, selon les chiffres officiels.

Une vingtaine de barrages sont déjà hors service, principalement dans la région la plus aride du sud.

Au printemps dernier, les autorités tunisiennes ont introduit un rationnement de l’eau pour limiter la consommation domestique, même dans les grandes villes.

Mais dans les villages reculés, où la pénurie d’eau a des conséquences cruciales sur l’agriculture et l’élevage, le problème prend encore plus de gravité.

Le mari d’Ounissa, Mahmoud Mazhoud, âgé de 65 ans, a déclaré que leur village était devenu incapable de nourrir le bétail, l’obligeant à vendre la moitié de son troupeau de vaches pour pouvoir se permettre de maintenir le reste en vie.

Ouled Omar abrite 22 familles qui se partagent la seule source restante. Les villageois disent qu’elle ne produit qu’environ 10 litres d’eau par jour au total, mais qu’elle est imbuvable.

Ramzi Sebtaoui, un éleveur d’une trentaine d’années, apporte chaque jour de l’eau à sa famille en se rendant à la source la plus proche, à une vingtaine de kilomètres de là, dans la ville de Maktar. «Il y a deux ou trois ans, la situation était bien meilleure, avec de nombreuses sources d’eau naturelles que nous pouvions utiliser pour le bétail», a-t-il déclaré. Et d’ajouter : «Aujourd’hui, à cause du changement climatique et d’autres facteurs, presque toutes les sources se sont taries et les routes sont détruites.»

Le chômage ou la mer

La semaine dernière, les habitants d’Ouled Omar ont parcouru près de 50 kilomètres jusqu’à la ville de Siliana pour manifester devant les bureaux du gouvernorat, exigeant une route goudronnée et un accès à l’eau potable. «Ils n’ont pas de source d’eau potable, pas même de robinets», a déclaré à l’AFP Houda Mazhoud, une chercheuse qui milite depuis des années pour l’accès d’Ouled Omar à l’eau potable. Elle ajoute : «Par conséquent, ils utilisent une source naturelle. Mais avec le changement climatique, cela commence à disparaître.»

La seule route qui mène au village est impraticable et n’a pas été goudronnée depuis des décennies, et les habitants disent que cela ne fait qu’aggraver leur sentiment d’isolement.

Certains villageois se sont sentis poussés à s’installer dans des zones urbaines ou à l’étranger.

Environ 300 000 des 12 millions d’habitants de Tunisie n’ont pas d’eau potable chez eux, selon le Forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES).

La cousine d’Ounissa, Djamila Mazhoud, 60 ans, a déclaré que son fils et ses deux filles étaient tous partis à la recherche d’une vie meilleure. «Nous avons éduqué nos enfants pour qu’ils prennent soin de nous lorsque nous serons vieux, mais ils ne le pouvaient pas». «Les gens sont soit au chômage, soit mangés par les poissons de la mer», a-t-elle ajouté, utilisant une expression courante pour les migrants qui tentent les dangereux voyages en mer vers l’Europe.

Des familles entières ont déjà quitté le village, a déclaré Djamila. «Leurs maisons restent vides», a-t-elle déclaré, expliquant que les personnes âgées ont le sentiment qu’elles n’ont d’autre choix que de suivre leurs fils et leurs filles. «Est-ce qu’une personne de 80 ans peut aller chercher de l’eau à la rivière?», se demande-t-elle.

Source : agence AFP.