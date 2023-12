Kerkennah : la Sonotrak inaugure son ferry Almouhit  

La Société nouvelle de transport de Kerkennah (Sonotrak) vient d’acquérir le ferry Almouhit (Océan), doté de quatre moteurs et de deux portes d’embarquement et de débarquement et pouvant accueillir à son bord jusqu’à 900 passagers et 210 véhicules.

Le ministre des Transports Rabie Majidi, qui l’a inauguré vendredi 8 décembre 2023 à Sfax, a indiqué que cette acquisition va «permettre de consolider la flotte de l’entreprise, d’améliorer ses services et de réaliser la vision stratégique du secteur du transport et de la logistique d’ici 2040», ajoutant que le ferry assurera le transport sûr des citoyens dans le cadre de transports verts et propres, conformément à la politique nationale de mobilité urbaine, lancée par le ministère, en avril 2022.

Majidi a exhorté les gestionnaires et agents de Sonotrak à fournir des services de qualité aux passagers, mettant l’accent sur le rôle de l’Institut méditerranéen de formation aux métiers de la mer (IMFMM) qui sera transformé en un centre régional de formation dans ce domaine.