L’establishment américain cache le véritable plan israélien pour Gaza

En adoptant le narratif israélien de la «chasse au Hamas», la classe politique et les médias américains cachent le véritable plan israélien pour Gaza qui est de vider ce territoire avec le déplacement forcé de sa population. Comment l’establishment américain s’échine à cacher le véritable plan israélien pour Gaza… que les Israéliens eux-mêmes crient sur tous les toits ? (Illustration : en attaquant l’hôpital Al-Shifa, l’armée israélienne voulaient chasser les Palestiniens qui y ont trouvé refuge, et non détruire un centre de commandement du Hamas comme annoncé par des médias américains).

Par Adam Johnson

Les médias et la classe politique américains analysent, débattent et façonnent un récit à Gaza totalement différent de celui discuté dans les médias israéliens et parmi les dirigeants politiques israéliens. Cet écart, né d’un racisme occasionnel, d’une crédulité délibérée et d’un alignement réflexif sur la ligne du parti du gouvernement américain, crée un échec médiatique comme nous n’en avons pas vu depuis la période qui a précédé la guerre en Irak.

Israël s’engage dans des transferts massifs de population et tente de dépeupler Gaza, et tout ce qu’il fait doit être compris dans cette optique. Le gouvernement israélien l’a dit explicitement dès le début, en commençant par un ordre d’évacuation du nord de Gaza le 13 octobre. Aucune exception.

Déplacer plus d’un million de personnes

Tout ce qu’Israël a fait depuis lors est conforme à cet ordre d’évacuation visant à déplacer plus d’un million de personnes du nord de Gaza vers des camps de réfugiés au sud de Gaza. C’est ce qu’ils ont dit qu’ils feraient, et c’est ce qu’ils font.$

Pourtant, tout au long du mois de novembre, les médias américains ont continué à présenter chaque action des forces de défense israéliennes dans le nord de Gaza comme si chaque cible qu’elles tentaient d’éliminer faisait partie d’une «chasse au Hamas».

L’exemple le plus marquant est la préparation, qui a duré des semaines, avant le «raid» israélien contre l’hôpital Al-Shifa à la mi-novembre. Dans les jours qui ont précédé la prise de contrôle du complexe médical, la presse américaine a donné à plusieurs reprises aux consommateurs des médias l’impression que les forces israéliennes prenaient d’assaut le complexe de Ben Laden à Abbottabad, au Pakistan. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a publié une vidéo montrant un repaire élaboré sous le complexe hospitalier, et les médias américains ont largement repris cette affirmation.

«La traque d’Israël contre le Hamas assiège l’hôpital al-Shifa de Gaza», titre le Washington Post. «Les hôpitaux de la ville de Gaza sont pris dans des tirs croisés meurtriers des combattant du Hamas, les forces israéliennes se rapprochent des hôpitaux où des milliers de personnes sont bloquées», titre le New York Times.

Les médias ont donné aux lecteurs et téléspectateurs américains l’impression que l’armée israélienne avait dû s’emparer de l’hôpital – et que huit bébés ainsi que des dizaines d’autres patients devaient mourir – parce que ce complexe souterrain était «le cœur battant du Hamas». Ensuite, Israël a pris possession du bâtiment et aurait trouvé des armes, un seul tunnel, quelques pièces souterraines avec deux lits en métal et une salle de bains – rien qui ressemble de loin au prétendu «centre de commandement et de contrôle».

L’armée israélienne a diffusé des séquences vidéo de quelques otages amenés à l’hôpital d’Al-Shifa le 7 octobre, mais cela pourrait très bien être simplement destiné à des soins médicaux (les otages morts ne sont pas d’une grande utilité). Les autorités israéliennes n’ont fourni aucune autre preuve que le complexe souterrain était bien ce qu’elles prétendaient être. Dans une analyse du New York Times juste avant qu’Israël ne fasse sauter le tunnel en question, le journal concluait que les vidéos fournies par Tsahal «n’ont pas montré de preuves concluantes d’un vaste réseau de tunnels».

Le public américain, également alimenté par de vagues affirmations de la Maison Blanche de Biden, a été nourri d’un récit passionnant de Zero Dark Thirty * qui impliquait – et parfois déclarait explicitement – ​​qu’Israël attaquait le siège principal du Hamas situé sous et à l’intérieur de l’hôpital Al-Shifa. Mais quand Israël est arrivé, il n’y avait aucun combattant du Hamas, comme Israël l’a reconnu par la suite. Des commandos israéliens viennent d’entrer et de prendre le contrôle d’un établissement de santé.

Alors, le raid était-il une «chasse au Hamas», comme le disait le Washington Post à ses lecteurs ? L’hôpital a-t-il été pris dans des «tirs croisés mortels», comme le sous-entendait le New York Times ? Les combattants du Hamas ont sans aucun doute attaqué le convoi militaire israélien alors qu’il se dirigeait vers l’hôpital, mais tous les rapports suggérant fortement qu’il y avait eu des tirs venant de l’intérieur de l’hôpital étaient incorrects.

Israël tente de dépeupler Gaza

En regardant les attaques israéliennes sous l’angle du «contre-terrorisme», les décisions militaires d’Israël semblent perplexes. Pourquoi Israël attaquerait-il un hôpital s’il ne pensait pas qu’il s’agissait d’un centre de commandement du Hamas? L’armée israélienne a bombardé et attaqué un certain nombre d’hôpitaux, dont la plupart n’ont même pas pris la peine de prétendre qu’il s’agissait de bases militaires du Hamas. En effet, le cadre de «chasse au Hamas» – continuellement adopté par les médias américains – n’est pas le bon cadre.

Si vous comprenez l’objectif d’Israël qui consiste à forcer la population à quitter Gaza, alors ces actions sont parfaitement logiques. Israël a dû recourir à la force militaire pour évacuer tout le monde de l’hôpital, car les hôpitaux sont, de par leur nature même, l’un des derniers endroits où les gens seront évacués. Et Israël avait émis un ordre d’évacuation le 13 octobre pour que tout le monde dans le nord de Gaza – y compris les patients vulnérables – soit évacué vers le sud.

Les responsables israéliens auraient appelé Al-Shifa des dizaines de fois pour exiger que l’hôpital soit évacué. Pour ceux qui travaillaient dans l’établissement médical, cela signifiait une mort certaine pour des dizaines de leurs patients qui avaient besoin de soins médicaux continus et ne pouvaient pas parcourir à pied 30 miles jusqu’au sud de Gaza à travers une zone de guerre sans eau ni moyen de transport. Mais Israël ne l’a pas fait et s’en fiche.

Le gouvernement procède à des transferts forcés de population, et cela concerne tout le monde. C’est la manière la plus simple d’expliquer les actions d’Israël, mais les médias américains – liés aux discours «antiterroristes» – ne peuvent pas, ou ne veulent pas, comprendre le fait évident qu’Israël tente de dépeupler Gaza par étapes. C’est une dynamique étrange lorsqu’Israël émet un ordre d’évacuation, exécute cet ordre d’évacuation à la lettre, et que la plupart des médias américains présentent encore leurs actions comme une «chasse au Hamas». Du point de vue d’Israël, il n’y a aucune distinction. Nous le savons parce que les responsables israéliens l’ont répété à plusieurs reprises.

Outre les nombreux exemples de rhétorique génocidaire, dont une grande partie a été documentée par le New York Times, il y a le fait que le dépeuplement progressif de Gaza est le plan le plus populaire parmi les dirigeants israéliens.

Selon un rapport d’Al Monitor du 17 novembre, l’option qui «jouit du plus grand soutien parmi les décideurs israéliens est que l’Égypte prenne le contrôle de l’enclave en échange d’une annulation complète de sa dette extérieure massive…. Les propositions incluent la reconstruction de Gaza au sud de son emplacement actuel – plutôt que dans les zones de destruction laissées par les bombes israéliennes – et le déplacement d’une partie de ses habitants vers des pays arabes ou d’autres pays et le fait de laisser le reste dans une Gaza reconstruite.»

Traduit de l’anglais.

Source : The Nation.

* Film américain d’action contre contre-terroriste