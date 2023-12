Les ‘‘Oiseaux de l’Opéra’’ à la Cité de la culture de Tunis

Les Journées culturelles de l’enfant se tiendront du 17 au 23 décembre 2023 à la Cité de la Culture Chedly Klibi, à Tunis, sous le titre ‘‘Assafer l’Opéra’’.

Pour sa première édition, cet évènement lancé par le Théâtre de l’Opéra de Tunis a mis au point un programme offrant aux enfants un espace- temps de loisirs, d’émerveillement et d’apprentissage durant les vacances scolaires d’hiver.

Des spectacles de magie, de cirque, de marionnettes, de musique, de danse, des comédies musicales féeriques leurs seront proposés, chaque jour, à travers les différents espaces de la Cité de la Culture.

Pour éveiller et satisfaire la curiosité des enfants et leur permettre d’apprendre en s’amusant, des ateliers d’initiation à diverses pratiques artistiques sont mis à leur disposition : de quoi remplir intelligemment et, avec le plaisir de la découverte, le temps des vacances !

C’est aux parents de s’organiser, à leur niveau, pour amener leurs enfants à la Cité de la Culture de Tunis.

I. B.