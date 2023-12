Ennahdha affirme ne pas être concerné par les élections locales

Le Parti islamiste Ennahdha a annoncé, ce jeudi 14 décembre 2023, ne pas être concerné par les élections locales prévues le 24 décembre courant

Dans son communiqué, Ennahdha estime que ces élections se préparent dans l’indifférence totale des citoyens, «qui sont plutôt préoccupés par la situation dans le pays, notamment la cherté de la vie et la pénurie de plusieurs produits alimentaires de base».

La même source a également pointé l’échec du gouvernement à sortir le pays de la crise sans savoir proposer de solutions ni faire face aux difficultés financières, estimant que la «priorité des citoyens et de voir des réformes aboutissant à des résultats et ils ne se soucient donc pas desdites élections»

Sur un autre plan, Ennahdha a exprimé son total soutien à Chaima Issa, condamnée, avant-hier à 1 an avec sursis et à tous les détenus politiques, en appelant, à nouveau, à leur libération immédiate et à «mettre fin aux procès politiques et au harcèlement exercé sur les opposants politiques»