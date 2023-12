L’échec de la campagne de bombardement d’Israël à Gaza

Les punitions collectives infligées aux populations de Gaza ne vaincront pas le Hamas. Aussi l’échec de l’approche actuelle d’Israël devient-elle de plus en plus évident. (Pour chaque civil palestinien tué à Gaza par l’armée israélienne, ce sont plusieurs de ses proches qui rejoindront les rangs du Hamas.)

Par Robert A. Pape *

Depuis le 7 octobre, Israël a envahi le nord de Gaza avec quelque 40 000 soldats et a frappé cette petite zone avec l’une des campagnes de bombardements les plus intenses de l’histoire.

En conséquence, près de deux millions de personnes ont fui leur foyer. Plus de 15 000 civils (dont quelque 6 000 enfants et 5 000 femmes)** ont été tués dans ces attaques, selon le ministère de la Santé de Gaza, dirigé par le Hamas, et le Département d’État américain a suggéré que le véritable bilan pourrait être encore plus élevé. Israël a bombardé des hôpitaux et des ambulances et détruit environ la moitié des bâtiments du nord de Gaza. Il a coupé pratiquement toute la production d’eau, de nourriture et d’électricité pour les 2,2 millions d’habitants de Gaza.

Quelle que soit la définition, cette campagne constitue un acte massif de punition collective contre les civils.

Même aujourd’hui, alors que les forces israéliennes s’enfoncent plus profondément dans le sud de Gaza, le but exact de l’approche israélienne est loin d’être clair. Bien que les dirigeants israéliens prétendent s’en prendre uniquement au Hamas, l’absence évidente de discrimination soulève de réelles questions sur les intentions réelles du gouvernement hébreu.

L’empressement d’Israël à détruire Gaza est-il le produit de la même incompétence qui a conduit à l’échec massif de l’armée israélienne à contrer l’attaque du Hamas le 7 octobre, dont les plans ont fini entre les mains de l’armée et des services de renseignement israéliens plus d’un an plus tôt? La destruction du nord de Gaza et maintenant du sud de Gaza est-elle un prélude à l’envoi de la totalité de la population du territoire en Égypte, comme le propose un «document conceptuel» produit par le ministère israélien des renseignements?

Quel que soit l’objectif ultime, la dévastation collective de Gaza par Israël soulève de profonds problèmes moraux. Mais même jugée en termes purement stratégiques, l’approche israélienne est vouée à l’échec – et elle est déjà en train d’échouer. Les châtiments massifs des civils n’ont pas convaincu les habitants de Gaza de cesser de soutenir le Hamas. Au contraire, cela n’a fait qu’exacerber le ressentiment parmi les Palestiniens. La campagne n’a pas non plus réussi à démanteler le groupe apparemment visé. Plus de cinquante jours de guerre montrent que si Israël peut démolir Gaza, il ne peut pas détruire le Hamas. En fait, le mouvement est peut-être plus fort aujourd’hui qu’avant.

Israël n’est pas le premier pays à commettre l’erreur en accordant une confiance excessive à la magie coercitive de la puissance aérienne. L’histoire montre que les bombardements à grande échelle de zones civiles n’atteignent presque jamais leurs objectifs. Israël aurait été dans une meilleure situation s’il avait tenu compte de ces leçons et répondu à l’attaque du 7 octobre par des frappes chirurgicales contre les dirigeants et les combattants du Hamas au lieu de la campagne de bombardements aveugles qu’il a choisie. Mais il n’est pas trop tard pour changer de cap et adopter une stratégie alternative viable pour parvenir à une sécurité durable, une approche qui creuserait un fossé politique entre le Hamas et les Palestiniens plutôt que de les rapprocher : prendre des mesures significatives et unilatérales vers une solution à deux États.

Perdre les cœurs et les esprits

Depuis l’aube de la puissance aérienne, les pays ont cherché à bombarder leurs ennemis pour les soumettre et briser le moral des civils. Poussées jusqu’à leur point de rupture, selon la théorie, les populations se soulèveront contre leurs propres gouvernements et changeront de camp. Cette stratégie de punition coercitive a atteint son apogée lors de la Seconde Guerre mondiale. L’histoire se souvient des bombardements aveugles de villes au cours de cette guerre simplement par les noms de lieux des cibles : Hambourg (40 000 morts), Darmstadt (12 000) et Dresde (25 000).

Maintenant, Gaza peut être ajoutée à cette tristement célèbre liste. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a lui-même comparé la campagne actuelle au combat des Alliés pendant la Seconde Guerre mondiale. Tout en niant qu’Israël s’engage aujourd’hui dans une punition collective, il a souligné qu’une frappe de la Royal Air Force visant le quartier général de la Gestapo à Copenhague a tué de nombreux écoliers.

Ce que Netanyahu n’a pas mentionné, c’est qu’aucun des efforts des Alliés pour punir massivement les civils n’a réellement abouti. En Allemagne, la campagne de bombardement alliée, qui a débuté à partir de 1942, a fait des ravages parmi les civils, détruisant une zone urbaine après l’autre et finalement un total de 58 villes et villages allemands à la fin de la guerre. Mais cela n’a jamais sapé le moral des civils ni provoqué de soulèvement contre Adolf Hitler, malgré les prédictions confiantes des responsables alliés. En effet, la campagne n’a fait qu’encourager les Allemands à se battre plus durement, par crainte d’une paix draconienne d’après-guerre.

Une campagne de bombardements n’a jamais provoqué de révolte de la population ciblée contre son propre gouvernement.

Cet échec n’aurait pas dû être si surprenant, étant donné ce qui s’est produit lorsque les nazis ont essayé la même tactique. Le Blitz, leur bombardement de Londres et d’autres villes britanniques en 1940-1941, tua plus de 40 000 personnes, et pourtant le Premier ministre britannique Winston Churchill refusa de capituler. Au lieu de cela, il a invoqué les pertes civiles qui en ont résulté pour rallier la société et l’amener à consentir les sacrifices nécessaires à la victoire. Plutôt que de briser le moral, le Blitz a motivé les Britanniques à organiser un effort de plusieurs années – avec leurs alliés américains et soviétiques – pour contre-attaquer et finalement conquérir le pays qui les avait bombardés.

En fait, jamais dans l’histoire une campagne de bombardement n’a provoqué une révolte de la population ciblée contre son propre gouvernement. Les États-Unis ont tenté cette tactique à plusieurs reprises, en vain. Pendant la guerre de Corée, elle a détruit 90% de la production d’électricité en Corée du Nord. Lors de la guerre du Vietnam, elle a détruit presque autant de puissance au Nord-Vietnam. Et pendant la guerre du Golfe, les attaques aériennes américaines ont perturbé 90% de la production d’électricité en Irak. Mais dans aucun de ces cas le soutien de la population n’a augmenté.

La guerre en Ukraine en est l’exemple le plus récent. Depuis près de deux ans, la Russie cherche à contraindre l’Ukraine à travers des vagues successives d’attaques aériennes dévastatrices contre des villes à travers le pays, tuant plus de 10 000 civils, détruisant plus de 1,5 million de maisons et déplaçant quelque huit millions d’Ukrainiens. La Russie est clairement en train de détruire l’Ukraine. Mais loin d’anéantir l’esprit combatif de l’Ukraine, ces sanctions civiles massives n’ont fait que convaincre les Ukrainiens de combattre la Russie plus intensément que jamais.

Une campagne contre-productive

Ce schéma historique se répète à Gaza. Malgré près de deux mois d’opérations militaires intenses – pratiquement sans retenue de la part des États-Unis et du reste du monde – Israël n’a obtenu que des résultats marginaux. Selon un indicateur significatif, la campagne n’a pas conduit à la défaite, même partielle, du Hamas. Les opérations aériennes et terrestres d’Israël ont tué jusqu’à 5 000 combattants du Hamas (selon les responsables israéliens), sur un total d’environ 30 000. Mais ces pertes ne réduiront pas significativement la menace qui pèse sur les civils israéliens puisque, comme l’ont prouvé les attentats du 7 octobre, il suffit de quelques centaines de combattants du Hamas pour faire des ravages dans les communautés israéliennes.

Pire encore, les responsables israéliens admettent également que la campagne militaire tue deux fois plus de civils que de combattants du Hamas. En d’autres termes, Israël produit presque certainement plus de «terroristes» qu’il n’en tue, puisque chaque civil tué aura une famille et des amis désireux de rejoindre le Hamas pour se venger.

L’infrastructure militaire du Hamas, telle qu’elle existe, n’a pas été démantelée de manière significative, même après les opérations tant vantées contre l’hôpital Al-Shifa, que l’armée israélienne prétendait que le Hamas utilisait comme base opérationnelle. Comme le montrent des vidéos diffusées par l’armée israélienne, Israël a capturé et détruit les entrées de nombreux tunnels du Hamas, mais ceux-ci pourront éventuellement être réparés, tout comme ils ont été construits au départ. Plus important encore, les dirigeants et les combattants du Hamas semblent avoir abandonné les tunnels avant que les forces israéliennes n’y pénètrent, ce qui signifie que l’infrastructure la plus importante du groupe – ses combattants – a survécu.

Le Hamas a un avantage sur les forces israéliennes : il peut facilement abandonner un combat, se fondre dans la population civile et vivre pour combattre à nouveau dans des conditions plus favorables. C’est pourquoi une opération terrestre israélienne à grande échelle est également vouée à l’échec.

Plus généralement, la campagne militaire israélienne n’a pas profondément affaibli le contrôle du Hamas sur Gaza. Israël n’a sauvé qu’un seul des quelque 240 otages pris lors de l’attaque du 7 octobre. Les seuls autres otages libérés l’ont été par le Hamas, démontrant que le groupe reste maître de ses combattants.

Malgré des coupures d’électricité à grande échelle et des destructions massives dans tout Gaza, le Hamas continue de produire des vidéos de propagande montrant les atrocités civiles commises par les forces israéliennes et les combats intenses entre les combattants du Hamas et les troupes israéliennes. La propagande du groupe est largement diffusée sur l’application de messagerie Telegram, où sa chaîne compte plus de 620 000 abonnés. D’après le projet sur la sécurité et les menaces de l’Université de Chicago (que je dirige), la branche militaire du Hamas, les Brigades Qassam, a diffusé près de 200 vidéos et affiches chaque semaine du 11 octobre au 22 novembre via cette chaîne.

Terre pour la paix

La seule façon d’infliger une défaite durable au Hamas est d’attaquer ses dirigeants et ses combattants tout en les séparant de la population environnante. C’est cependant plus facile à dire qu’à faire, d’autant plus que le Hamas recrute ses troupes directement de la population locale plutôt que de l’étranger.

En effet, les résultats d’enquêtes montrent à quel point les opérations militaires israéliennes produisent désormais plus de terroristes qu’elles n’en tuent. Dans un sondage du 14 novembre auprès des Palestiniens de Gaza et de Cisjordanie mené par Arab World for Research and Development (Awrad), 76% des interrogés ont déclaré qu’ils considéraient le Hamas de manière positive. Comparez cela avec les 27% de personnes interrogées dans les deux territoires qui ont déclaré à différents sondages en septembre que le Hamas était «le plus habilité à représenter le peuple palestinien». Cela donne à réfléchir : une grande partie des plus de 500 000 hommes palestiniens âgés de 18 à 34 ans sont désormais des recrues mûres pour le Hamas ou d’autres groupes palestiniens cherchant à cibler Israël et ses civils.

Ce résultat renforce également les leçons de l’histoire. Contrairement aux idées reçues, la plupart des terroristes ne choisissent pas leur vocation pour des raisons religieuses ou idéologiques, même si certains le font certainement. Au contraire, la plupart des gens qui deviennent «terroristes» le font parce que leurs terres leur sont confisquées.

Pendant des décennies, j’ai étudié les terroristes les plus extrémistes – les auteurs d’attentats suicides – et mon étude portant sur 462 personnes qui se sont suicidées lors de missions visant à tuer d’autres personnes lors d’actes de terrorisme entre 1982 et 2003 reste la plus grande étude démographique sur ces attaquants. J’ai découvert qu’il existe des centaines de kamikazes laïcs. En effet, le leader mondial du terrorisme suicide au cours de cette période était les Tigres tamouls, un groupe marxiste ouvertement antireligieux au Sri Lanka qui a mené plus d’attentats suicides que le Hamas ou le Jihad islamique palestinien – les deux groupes palestiniens les plus meurtriers – réunis. Ce que 95% des kamikazes figurant dans ma base de données avaient en commun, c’était qu’ils luttaient contre une occupation militaire qui contrôlait un territoire qu’ils considéraient comme leur patrie.

De 1994 à 2005, le Hamas et d’autres groupes palestiniens ont mené plus de 150 attentats-suicides, tuant environ 1 000 Israéliens. Ce n’est que lorsqu’Israël a retiré ses forces militaires de Gaza que ces groupes ont presque entièrement abandonné cette tactique. Depuis lors, le nombre de Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie a augmenté de 50%, ce qui rend encore plus difficile pour Israël le contrôle des territoires à long terme. Il y a toutes les raisons de penser que la reprise de l’occupation militaire de Gaza par Israël – «pour une durée indéterminée», selon Netanyahu – conduira à une nouvelle vague, peut-être plus importante, d’attentats suicide contre des civils israéliens.

Le problème des colons

Bien que le conflit israélo-palestinien comporte de nombreuses dimensions, un fait permet de clarifier la situation complexe. Pratiquement chaque année depuis le début des années 1980, la population juive des territoires palestiniens a augmenté, même pendant les années du processus de paix d’Oslo dans les années 1990. La croissance des colonies a entraîné une perte de terres pour les Palestiniens et des craintes croissantes de voir Israël confisquer davantage de terres pour réinstaller davantage de Juifs dans les territoires palestiniens. En effet, Yossi Dagan, un éminent colon et membre du parti de Netanyahu, a préconisé la création de colonies à Gaza, où les dernières colonies ont été supprimées en 2005.

La croissance de la population juive dans les territoires palestiniens est un facteur central du conflit. Dans les années qui ont immédiatement suivi la guerre israélo-arabe de 1967, le nombre total de Juifs vivant en Cisjordanie et à Gaza ne s’élevait qu’à quelques milliers. Les relations israélo-palestiniennes étaient pour la plupart harmonieuses. Aucun attentat suicide palestinien et peu d’attaques de quelque nature que ce soit n’ont eu lieu au cours de cette période.

Mais les choses ont changé après l’arrivée au pouvoir du gouvernement de droite dirigé par le parti Likoud en 1977, promettant une expansion majeure des colonies. Le nombre de colons a augmenté, passant d’environ 4 000 en 1977 à 24 000 en 1983 et à 116 000 en 1993. En 2022, environ 500 000 colons juifs israéliens vivaient dans les territoires palestiniens, à l’exclusion de Jérusalem-Est, où résidaient 230 000 Juifs supplémentaires.

À mesure que les colonies se développaient, l’harmonie relative entre Israéliens et Palestiniens s’est dissipée. Il y a d’abord eu la création du Hamas en 1987, puis la première Intifada de 1987 à 1993, la deuxième Intifada de 2000 à 2005, et depuis lors des cycles de conflits incessants entre Palestiniens et Israéliens.

La croissance quasi continue des colonies juives est l’une des principales raisons pour lesquelles l’idée d’une solution à deux États a perdu de sa crédibilité depuis les années 1990. Si l’on veut ouvrir une voie sérieuse vers un État palestinien à l’avenir, cette croissance doit prendre fin. Après tout, pourquoi les Palestiniens devraient-ils rejeter le Hamas et soutenir un prétendu processus de paix si cela signifie simplement une perte encore plus grande de leurs terres ?

Une paix durable

Seule une solution à deux États conduira à une sécurité durable pour les Israéliens comme pour les Palestiniens. C’est la seule approche viable qui sapera réellement le Hamas, et Israël peut et doit faire avancer unilatéralement un plan, en prenant des mesures de son propre chef avant de négocier avec les Palestiniens. L’objectif devrait être de relancer un processus en veilleuse depuis l’échec des dernières négociations en 2008, il y a 15 ans.

Pour être clair, Israël devrait associer cette approche politique à une approche militaire, en s’engageant dans des opérations limitées et soutenues contre les dirigeants du Hamas et les combattants responsables des atrocités du 7 octobre. Mais le pays doit adopter l’élément politique de la stratégie maintenant, pas plus tard. Israël ne peut pas attendre que le Hamas soit vaincu par la seule puissance militaire.

Ceux qui doutent qu’une solution à deux États puisse un jour être trouvée ont raison de dire que la reprise immédiate des négociations avec les Palestiniens ne réduirait pas la volonté de combat du Hamas. D’une part, le groupe est un partisan avoué de l’élimination d’Israël. D’autre part, il serait l’un des plus grands perdants d’une solution à deux États, puisqu’un accord de paix impliquerait presque certainement l’interdiction des groupes armés palestiniens en dehors du principal rival interne du Hamas, l’Autorité palestinienne, qui bénéficierait probablement d’un soutien et d’une légitimité renouvelés s’il obtenait un accord soutenu par la majorité des Palestiniens. Et même si une solution à deux États était atteinte, Israël aura toujours besoin d’une forte capacité de défense, car aucune solution politique ne pourra éliminer complètement la menace terroriste dans les années à venir.

Mais c’est pourquoi l’objectif actuel ne devrait pas être de proposer immédiatement un plan final pour une solution à deux États – quelque chose qui n’est tout simplement pas dans le domaine des possibilités politiques pour le moment. Au lieu de cela, l’objectif immédiat devrait être de créer une voie vers un éventuel État palestinien. Même si les sceptiques prétendent qu’une telle voie est impossible parce qu’Israël n’a pas de partenaires palestiniens appropriés, en réalité, Israël peut prendre des mesures cruciales par lui-même.

Le gouvernement israélien pourrait annoncer publiquement son intention de parvenir à un état de choses dans lequel les Palestiniens vivraient dans un État choisi par les Palestiniens aux côtés d’un État juif d’Israël. Elle pourrait annoncer son intention d’élaborer un processus pour atteindre cet objectif d’ici 2030, par exemple, et fixera les étapes pour y parvenir dans les mois à venir. Il pourrait annoncer qu’il gèlera immédiatement les colonies juives en Cisjordanie et renoncera à ces colonies à Gaza jusqu’en 2030, à titre d’acompte démontrant son engagement en faveur d’une véritable solution à deux États. Et il pourrait annoncer qu’il est disposé et prêt à travailler avec toutes les parties – tous les pays de la région et au-delà, toutes les organisations internationales et tous les partis palestiniens – qui sont prêts à accepter ces objectifs.

Loin d’être sans rapport avec les efforts militaires d’Israël contre le Hamas, ces mesures politiques viendraient renforcer une campagne soutenue et très ciblée visant à réduire la menace à court terme d’attaques de la part du groupe. Une lutte antiterroriste efficace bénéficie des renseignements provenant de la population locale, qui ont bien plus de chances d’être disponibles si cette population a l’espoir d’une véritable alternative politique au groupe terroriste.

En effet, à long terme, la seule façon de vaincre le Hamas est de creuser un fossé politique entre lui et le peuple palestinien. Des mesures israéliennes unilatérales, témoignant d’un engagement sérieux en faveur d’un nouvel avenir, modifieraient résolument le cadre et la dynamique des relations israélo-palestiniennes et donneraient aux Palestiniens une véritable alternative au simple soutien du Hamas et de la violence. Les Israéliens, pour leur part, seraient plus en sécurité et les deux parties seraient enfin sur la voie de la paix.

Bien entendu, le gouvernement israélien actuel ne montre aucun signe de volonté de poursuivre ce plan. Cela pourrait cependant changer, surtout si les États-Unis décidaient d’user de leur influence. Par exemple, la Maison Blanche pourrait exercer davantage de pressions privées sur le gouvernement de Netanyahu pour qu’il mette fin aux attaques aveugles lors de la campagne aérienne.

Mais la mesure la plus importante que Washington pourrait prendre maintenant serait peut-être de lancer un débat public majeur sur la conduite d’Israël à Gaza, un débat qui permettrait d’examiner en profondeur des stratégies alternatives et qui produirait de riches informations publiques pour les Américains, les Israéliens et le reste du monde pour en évaluer les conséquences par eux-mêmes. La Maison Blanche pourrait publier les évaluations du gouvernement américain sur les effets de la campagne militaire israélienne à Gaza sur le Hamas et les civils palestiniens. Le Congrès pourrait tenir des auditions centrées sur une question simple: la campagne produit-elle plus de terroristes qu’elle n’en tue?

L’échec de l’approche actuelle d’Israël devient de plus en plus évident de jour en jour. Un débat public soutenu sur cette réalité, combiné à une réflexion sérieuse sur des alternatives intelligentes, offre la meilleure chance de convaincre Israël de faire ce qui est, après tout, dans son propre intérêt national.

Source : Foreign Affairs.

* Professeur de sciences politiques et directeur du projet sur la sécurité et les menaces de l’Université de Chicago et auteur de ‘‘Bombing to Win: Air Power and Coercion in War’’.

* Le bilan des attaques israéliennes contre Gaza s’est élevé à plus de 18 800 morts et au moins 51 000 blessés, a annoncé vendredi 15 décembre 2023, le ministère de la Santé palestinien. Près de 1 200 personnes auraient été tuées dans l’attaque du Hamas, tandis qu’environ 139 otages sont toujours en captivité.