L’armée israélienne a bel et bien tué Liel Hetzroni le 7 octobre (vidéo)

Vidéo choc. Le quotidien israélien Haaretz a publié, mardi 19 décembre 2023, une vidéo qui lui a été fuitée de l’intérieur de l’armée israélienne montrant clairement le bombardement par un char d’assaut israélien de la maison où se trouvait Liel Hetzroni, 12 ans, au kibboutz Be’eri, le 7 octobre dernier.

Par Imed Bahri

L’information a déjà été dévoilée par un témoin oculaire en l’occurrence Yasmin Porat sur les ondes de la radio israélienne Kan en novembre dernier décrivant comment l’armée a encerclé la maison et l’a détruite alors que Liel était à l’intérieur, et ceux qui ont tiré le savaient bien.

Nous avons d’ailleurs rapporté ici-même dans Kapitalis le témoignage précis de Mme Porat cependant son témoignage a été étouffé et la version mensongère de la propagande officielle israélienne prétendant que «les monstres du Hamas» ont tué et brûlé le corps de la fillette a pris le dessus, reprise par desd dirigeants politiques et des médias israéliens et des dirigeants occidentaux à la solde du lobby sioniste international.

Aujourd’hui, avec la vidéo aérienne prise par un hélicoptère de l’armée israélienne qui montre le char ouvrant le feu et détruisant la maison, il n’y a plus aucun doute, c’est bel et bien Tsahal qui a tué la fillette de 12 ans.

D’ailleurs, le corps de Liel a été calciné suite au bombardement du char d’assaut et il aura fallu plus de six semaines pour l’identifier grâce à l’ADN.

C’est une énième preuve irréfutable et implacable que l’armée israélienne a tué beaucoup d’Israéliens le 7 octobre dernier. Tsahal a en effet bombardé avec des hélicoptères Apache les fêtards de la rave party de Reïm dans la matinée du samedi 7 octobre et les colonnes de voitures calcinées l’attestaient très clairement. Quand le quotidien israélien Haaretz avait dévoilé cette vérité ceci a grandement gêné les autorités israéliennes. Ce coup dur à la propagande israélienne a conduit un membre du gouvernement de Benjamin Netanyahu d’exiger la fermeture d’Haaretz pour collusion avec l’ennemi. C’est ainsi que les choses se passent dans «l’unique démocratie du Moyen-Orient» !

Ce qui reste tout de même inacceptable c’est l’attitude pas du tout professionnelle des médias occidentaux. Ces vérités qui sortent avec des preuves indiscutables ne sont pas du tout reprises ou quand c’est le cas très timidement par ces médias qui par contre relaient aveuglement et sans la moindre preuve les mensonges de la machine de propagande israélienne pour diaboliser le Hamas et les Palestiniens en général.