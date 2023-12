Algérie : Décès du gardien et de l’entraîneur-adjoint du MC El Bayadh dans un accident de la route

La Fédération algérienne de football (FAF) a déploré le décès du gardien de but Zakaria Bouziani et de l’entraîneur-adjoint Khaled Meftah dans un accident de la route survenu dans la nuit du mercredi 20 décembre 2023, alors que le club se dirigeait vers Tizi-Ouzou en prévision de la rencontre contre la JS Kabylie, comptant pour la 11ème journée du championnat..

Dans son communiqué, la Fédération algérienne de football a présenté ses condoléances au club, aux familles et aux proches des victimes dans cet accident ayant également fait une vingtaine de victimes :

«C’est avec une immense peine que le Président de la Fédération algérienne de football, M. Walid SADI, les membres du Bureau Fédéral ainsi que toute la famille du football national ont appris l’accident tragique de la route qui a endeuillé le club du MC El-Bayadh, évoluant en Ligue 1 professionnelle Mobilis, et qui a entraîné le décès de deux membres de ce club.

En cette douloureuse circonstance, le Président de la Fédération algérienne de football, les membres du Bureau Fédéral et toute la famille du football national présentent au club du Mouloudia d’El-Bayaddh, aux familles et aux proches des victimes leurs plus sincères condoléances et les assurent de leur profonde sympathie.

Que Dieu Le-Tout-Puissant puisse accueillir les défunts en Son vaste paradis et les couvre de toute Sa Miséricorde».