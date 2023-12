Reçue par le chef du gouvernement, Ons Jabeur évoque son projet de création d’une Académie de tennis

Le chef du gouvernement Ahmed Hachani a reçu, ce jeudi 21 décembre 2023, la championne de tennis tunisienne Ons Jabeur au Palais de la Kasbah, en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports Kamel Deguiche.

Ahmed Hachani a félicité la championne tunisienne pour les performances réalisées tout au long de sa carrière estimant qu’elle représente un véritable exemple pour tous les jeunes et en l’appelant à continuer à hisser le drapeau national à travers le monde lors de grands événements internationaux.

De son côté, Ons Jabeur s’est dit contente de cette rencontre avec le chef du gouvernement, lit-on dans le communiqué de la présidence, ajoutant que la championne a également évoqué son projet de créer une Académie de formation de Tennis, en vue de former des jeunes et en faire des futurs champions au niveau national et à l’échelle mondiale.

Ons Jabeur a également réaffirmé sa volonté à poursuivre tous ses efforts pour briller et remporter davantage de titres lors des compétitions internationales à venir.

Y. N.