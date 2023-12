Saisie d’une somme d’argent et de bijoux d’une valeur de 1,15 MD dans un commerce à Tunis

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent et la contrebande, la douane tunisienne a mené une opération ayant permis la saisie d’une somme d’argent et d’une importante quantité de bijoux, dont la valeur totale est estimée à plus d’un 1,15 million de dinars tunisiens dans un commerce situé dans le Grand-Tunis.

Suite à une enquête menée en coordination avec le ministère public, des agents de la brigade de recherche et d’investigation de la douane ont effectué une descente dans ledit commerce, où ils ont découvert une somme de plus de 550.000 dinars de source inconnue, cachée à l’intérieur de boîtes d’archives, précise la Direction générale de la douane tunisienne dans un communiqué publié ce jeudi 21 décembre 2023.

La fouille des lieux a également permis la saisie de bijoux (or, argent et diamants) cachés dans des boîtes à l’intérieur d’une armoire et dont la valeur est estimée à plus de 600.000 dinars, et pour lesquels le propriétaire du commerce ne disposait d’aucun document prouvant leur provenance ou la légalité de leur détention.

Sur ordre du ministère public, le suspect a été placé en détention et l’enquête se poursuit.

Y. N.