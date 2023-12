Rencontre au Cepex : Où la Tunisie pourra exporter en 2024 ? 

Le Centre de promotion des exportations (Cepex) annonce que la dernière ‘Matinale de l’Export’ de l’année 2023 se tiendra le lundi 25 décembre à la Maison de l’Exportateur à Tunis.

La ministre du Commerce et du Développement des exportations, Kalthoum Ben Rejeb Guezzah, prendra part à cette séance qui aura pour thème «Où exporter en 2024? Zoom sur 30 marchés couverts par le réseau des représentations commerciales tunisiennes à l’étranger». Autres participants annoncés: Samir Majoul, président de l’Union tunisienne de l’industrie, du commerce et de l’artisanat (Utica), Samia Ihlem Ammar, directrice de la diplomatie économique et culturelles au ministère des Affaires étrangères, Anis Moraï, journaliste et universitaire.

Cette matinale revêt une importance de premier plan puisqu’elle ambitionne de mettre en avant les opportunités d’affaires et de partenariat et les moyens de les exploiter dans une trentaine de marchés couverts par le réseau des représentations commerciales tunisiennes à l’étranger dans les pays de voisinage, en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient, en Europe et en Russie.

Elle sera suivie d’une séance de rencontres personnalisées (format One to One) avec les 15 directeurs des représentations commerciales tunisiennes, en vue d’engager un échange personnalisé permettant de s’enquérir plus en détail sur des moyens d’accès à ces marchés et de l’appui et l’encadrement pouvant être fournis par les bureaux du Cepex à l’étranger.

I. B.