Run In Sfax : Phoenix Running Challenge le 3 février 2024 à Chaffar

L’association Run In Sfax innove et améliore ses prestations au grand plaisir des passionnés de course à pied. Cette année encore, nous rééditons, dans une version retouchée, notre événement à succès : le Phoenix Running Challenge.

En partenariat avec le Commissariat régional de la jeunesse et des sports de Sfax et la Municipalité de Mahares. Le challenge aura lieu le samedi 3 février 2024 au village de « Chaffar », (Situé à environ 30 km de la ville de Sfax).

L’événement « Phoenix Running Challenge » a été inspiré du concept Nord-américain « The Last Survivor » ou bien « le dernier homme debout » dans la version française. Avec cette deuxième édition, nous comptons démarrer la nouvelle année sportive 2024 « de la bonne foulée », une promesse de satisfaction et d’espoir pour tous nos jeunes.

Le concept en bref : Il s’agit d’une course à pied de type trail dans un parcours de 7 km à répéter en boucle toutes les heures pendant au maximum 12 heures (de 9 h à 21 h). Un départ sera lancé au début de chaque heure mais seuls les coureurs qui auront terminé la boucle précédente en moins de 60 minutes auront le droit de repartir. Pendant les onze premières boucles, le laps de temps qui sépare une arrivée du départ consécutif sera un moment de récupération et de ravitaillement. L’ultime boucle sera par contre décisive. Ce douzième tour sera une course de vitesse. L’ordre des coureurs à l’arrivée définira notre podium.

Parallèlement à la course principale « Phoenix 12 tours », réservée aux coureurs confirmés de toutes les catégories (hommes et femmes, masters), nous avons prévu d’autres variantes :

Une petite course de 3 boucles baptisée « découverte » qui sera disputée le 3 février (entre 9h et 12h).

Une Boucle randonnée : Une seule boucle de 7 km (entre 16h et 17h), ouverte et conviviale, pour le maximum de participants.

L’inscription sera ouverte en ligne dès le 12 décembre 2023. Pour plus d’informations visiter notre page Facebook Phoenix Running Challenge ou bien contacter nous sur 56577599:

Communiqué