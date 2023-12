Huile d´olive Oueslati, l’un des produits phares de Kairouan

Le gouvernorat de Kairouan vie depuis le début du mois de novembre sur le rythme de la campagne oléicole. Cette année la production d’olive est estimée à 147.000 tonnes dont 11% appartient à la variété locale «Oueslati» cultivée aux alentours de Jebel Oueslat, une imposante chaîne montagneuse d´où la variété tire son nom.

Avec sa saveur unique et ses spécificités physico-chimiques et organoleptiques, l’huile d’olive Oueslati est l’un des produits phares du gouvernorat de Kairouan, et plus précisément des délégations de Oueslatia, El-Ala et Haffouz.

Ce produit typiquement kairouanais est de plus en plus demandé sur le marché tunisien et commence aussi à se faire connaître davantage à l’étranger.

En réponse à l’intérêt grandissant des consommateurs à cette variété, de nouvelles marques commerciales spécialisées dans le conditionnement de l’huile monovariétale Oueslati commencent à voir le jour ces dernières années. La première fût créée en 2020. Actuellement, on dénombre trois marques spécialisées en huile Oueslati, toutes basées au gouvernorat de Kairouan.

Un savoir-faire ancestral

«J’ai toujours choisi d’offrir à mes clients des produits du terroir d’une certaine typicité et la réussite de cette huile m’a encouragée à l’ajouter à ma gamme de produits», raconte Bouchra Laouani, propriétaire de la marque Bahia Olive Oil lancée en 2023.

Kaïs Saoudi, producteur et conditionneur d’huile Oueslati biologique commercialise ce produit sous la marque Trozza faisant référence à Jebel Trozza situé à la délégation de Haffouz. Il précise que «cette huile est naturellement très aromatisée grâce à sa richesse en polyphénols. Elle est très bien appréciée aussi bien sur le marché local qu’à l’étranger».

Sonia Amiri, qui a créé sa propre marque Olea Amiri en 2022 et qui est en train de mettre en place un projet de tourisme alternatif précise que «l’huile d’olive Oueslati est plus qu’une huile, c’est une identité pour mon terroir. C’est toute une histoire à raconter à mes futurs visiteurs qui viendront vivre des expériences immersives».

En fait, l’ancrage historique de l’olivier Oueslati dans les zones de production et le savoir-faire ancestral autour de cette culture font de celle-ci un atout de plus pour développer le tourisme alternatif dans les belles zones rurales de Oueslatia, El Ala et Haffouz et de tracer des circuits touristiques offrant aux visiteurs des expériences inoubliables.

Dans ce même élan, un séminaire a été organisé le 7 décembre à Kairouan sous le patronage du premier délégué Chedli Jhinaoui avec comme thème : «L’huile d’olive Oueslati : les spécificités et les avantages d’une huile typique». L’un des objectifs de ce séminaire était de mettre sous les projecteurs les avantages compétitifs de cette huile et de sensibiliser davantage les opérateurs en vue de proposer ce produit régional phare à leurs clients comme huile monovariétale typique.

Tourisme alternatif, santé et gastronomie

Trois tables-rondes thématiques ont été organisées lors de ce séminaire. Lors de la première intitulée «L’huile d’olive Oueslati, une huile monovariétale typique», Dr Naziha Kammoun, de l’Institut de l’olivier a d’abord évoqué l’importance des huiles d’olive monovariétales tunisiennes comme source de diversité biochimique et sensorielle et de différenciation géographique.

Dr Mariem Gharsallaoui a par la suite présenté les spécificités physico-chimiques et organoleptiques de l’huile d’olive Oueslati, mettant l’accent sur sa grande concentration d’antioxydants, sa composition très favorable en acides gras, sa richesse en polyphénols et son goût particulièrement fruité.

La deuxième table-ronde a été consacrée au volet «promotion et commercialisation» et a constitué une occasion pour rappeler les différents mécanismes d’appui pour promouvoir l’exportation des huiles d’olives conditionnées.

Noomen Ben Hammouda, directeur général de l’Industrie agroalimentaire au ministère de l’Industrie a expliqué les modalités de bénéficier du Fond de promotion de l’huile d’olive conditionnée (Foprohoc).

Fatma Ben Chikh du Cepex a assuré une présentation sur les principaux marchés cibles pour l’huile d’olive conditionnée tunisienne et les modalités de leur accès.

Le tourisme alternatif, la santé et la gastronomie ont fait l’objet de la troisième table-ronde au cours de laquelle Dr Imen Oueslati du Centre de biochimie de Borj Cedria (CBBC) a présenté le potentiel thérapeutique et les perspectives prometteuses pour la santé des différentes variétés d’huile d’olive et surtout celles de la variété Oueslati.

Plusieurs opérateurs kairouanais impliqués dans la promotion du tourisme alternatif autour de l´huile Oueslati (gites, maisons d’hôtes et associations actives) ont également présenté leurs témoignages.

Sonia Hamzaoui, universitaire et experte à l’Institut national de patrimoine a mis l’accent sur l’aspect ethnographique lié à ce produit et le savoir transmis d’une génération à l’autre.

Des opportunités réelles

Ce séminaire a été organisé dans le cadre de la Stratégie de promotion et de valorisation des produits du terroir, mise en œuvre dans le gouvernorat de Kairouan depuis 2022, par la direction générale de la Production agricole au ministère de l’Agriculture (DGPA) et l’Agence de promotion des investissements agricoles (Apia) avec l’appui du Projet d’accès aux marchés des produits agroalimentaires et du terroir (Pampat). Ce projet est mis en œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (Onudi) et financé par le Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (Seco).

L’huile d’olive Oueslati a été sélectionnée comme l’un des produits phares du gouvernorat de Kairouan et reçoit l’appui du projet Pampat dans le cadre de ladite stratégie. Tout un programme de valorisation et de promotion est en train d’être mis en œuvre en partenariat avec les différentes institutions concernées tout en impliquant les acteurs privés et la société civile. «Valoriser les produits du terroir signifie territorialiser le développement et offrir des opportunités réelles en termes de création de richesses et d’emploi et d´augmentation de l’attractivité touristique au niveau local», précise Farouk Ben Salah, expert du projet Pampat.

Dans les années à venir, l’huile d´olive Oueslati typiquement kairouanaise continuera certainement à faire parler d’elle tout en contribuant comme produit de terroir phare au développement local de la terre qui l´a vue naître.

Communiqué.