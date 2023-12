Coupe d’Afrique des nations : l’esprit d’équipe, principal arme de la Tunisie

Au-delà de la controverse sur la non-convocation du milieu de terrain Hannibal Mejbri (Manchester United), la liste des joueurs tunisiens convoqués pour la Coupe d’Afrique des nations, qui se jouera en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février 2023, est assez consensuelle.

Le coach des Aigles de Carthage Jalel Kadri a dévoilé la liste définitive des 27 joueurs tunisiens où ne manque que Hannibal Mejbri, lequel passe par une mauvaise période parce qu’il joue peu avec son équipe et a fait lui-même la demande de ne pas être associé à l’aventure africaine de ses coéquipiers. Il faut cependant avouer que le joueur a beau être une grande star dans son pays, il n’a pas vraiment beaucoup brillé jusque-là par ses performances sur le terrain. Et l’équipe Tunisie ne perd rien à s’en priver pour le moment, en attendant qu’il puisse prouver ce dont il est capable sur les terrains européens.

Mejbri a du talent, mais il reste fragile mentalement et n’arrive pas vraiment à se dépasser dans un contexte de grande concurrence. Ses coéquipiers convoqués peuvent faire oublier son absence, et s’ils ne sont pas des foudres de guerre, eux non plus, ils ont toujours su se surpasser dans les compétitions internationales grâce à leur esprit de groupe. Et c’est cet esprit-là que l’on attend d’eux en Côte d’Ivoire où ils ne partent pas favoris, loin d’en faut, devant les géants actuels du continent, à savoir le Maroc, l’Algérie, le Sénégal et autres Egypte et Mali.

Le quart de finale reste néanmoins dans les cordes des coéquipiers d’Elias Achouri, dont on attend beaucoup en Côte d’Ivoire, et ils y sont souvent arrivés sans faire vraiment d’étincelles, à la manière des Italiens en Coupe d’Europe des nations. C’est tout le mal qu’on leur souhaite, avec ou sans Hannibal Mejbri.

Voici, par ailleurs, un rappel des 27 Tunisiens convoqués…

Gardiens : Mouez Hassen (Club Africain), Aymen Dahmen (Al-Hazem), Bechir Ben Said (Union Monastirienne).

Défenseurs : Ali Abdi (Caen), Montassar Talbi (Lorient), Yassine Meriah (Espérance de Tunis), Oussama Haddadi (Greuther Furth), Ali Maaloul (Al Ahly), Hamza Jelassi (Etoile du Sahel), Yan Valery (Angers), Wajdi Kechrida (Atromitos), Morthadha Ben Ouanes (Kasimpasa), Alaa Ghram (Club Sfaxien).

Milieux : Houssem Tka (Espérance de Tunis), Hamza Rafia (Lecce), Anis Ben Slimane (Sheffield United), Aissa Laidouni (Union Berlin), Mohamedd Ali Ben Romdhane (Ferencvaros), Ellyes Skhiri (Eintracht Frankfort), Hadj Mahmoud (Lugano).

Attaquants : Youssef Msakni (Al Arabi), Haythem Jouini (Stade Tunisien), Taha Yassine Khenissi (Kuwait SC), Sayfallah Ltaief (Winterthur), Bassem Srarfi (Club Africain), Naim Sliti (Al Ahli), Elias Achouri (FC Copenhague).

I. B.