Les Tunisiens face aux pénuries alimentaires et à la hausse des prix

Des produits de base essentiels, notamment la farine, la semoule et les produits laitiers, se font rares ou disparaissent des rayons des supermarchés pendant des mois dans une Tunisie aux prises avec une grave crise économique.

Par Ghaya Ben Mbarek

En Tunisie, frappée par la sécheresse, les pénuries de denrées alimentaires de base qui durent depuis des mois et l’augmentation du coût de la vie ont laissé la population désespérée face à un avenir incertain.

L’aggravation de la crise économique, les mauvaises récoltes et la réduction des importations ont conduit à des rayons vides dans les supermarchés et à une augmentation du coût des produits disponibles.

Les prix des denrées alimentaires ont augmenté de près de 12% cette année, selon l’Institut national de la statistique (INS), les plus fortes augmentations étant enregistrées pour le café (35%), l’huile de cuisson (29%) et la viande d’agneau (28%).

Même si le taux d’inflation global est tombé à 8,3% en novembre – contre 10,4% en février – il reste élevé pour l’alimentation, et les familles en ont ressenti les conséquences.

Au cours de l’année écoulée, The National a suivi le coût des produits de base dans ce pays d’Afrique du Nord – le prix du kg de bœuf a augmenté de près d’un dollar depuis janvier – mais a, également, signalé une pénurie de riz et de pain depuis, respectivement, mars et avril.

Sécheresse et dépendance aux importations

La sécheresse persistante a affecté l’agriculture tunisienne, augmentant la dépendance à l’égard des importations et exerçant une pression supplémentaire sur les réserves de devises étrangères en diminution du pays.

La guerre en Ukraine, qui va entamer sa troisième année, a également fait grimper les prix alimentaires mondiaux.

Les produits de base et les médicaments subventionnés sont devenus de plus en plus rares, ce qui suggère des problèmes de financement des importations et une hausse des prix des produits disponibles non subventionnés.

Les faibles rendements agricoles du pays, combinés à une pénurie de semoule et de farine subventionnées, ont conduit à une multiplication par cinq du prix du pain – la principale denrée alimentaire du pays.

D’autres aliments, notamment l’huile de cuisson, le café, les produits laitiers, le sucre, le riz et les pâtes, ont soit complètement disparu des rayons des supermarchés, soit ont connu des pénuries périodiques et des hausses de prix régulières.

Les pénuries et les hausses de prix qui en ont résulté ont conduit certains fournisseurs à faire entrer clandestinement des marchandises en provenance d’Algérie et de Libye pour les revendre dans les villes frontalières.

Plus tôt cette année, des milliers de syndicalistes sont descendus dans la rue pour protester contre l’aggravation de leurs difficultés économiques et la flambée du coût de la vie. Les familles se préparent désormais à la disparition de produits autrefois considérés comme la pierre angulaire de la cuisine tunisienne.

Le mari et la femme, Chokri et Saadia, possèdent un petit magasin à Tunis vendant du mlawi, un pain plat fin à base de semoule fine. The National s’est entretenu pour la première fois avec le couple en mai, lorsque l’incapacité du gouvernement à payer les approvisionnements essentiels en céréales a provoqué une grave pénurie de semoule et de farine. Sept mois plus tard, le couple continue d’avoir du mal à accéder aux aliments de base, notamment aux produits à base de céréales et aux produits laitiers.

«Si vous nous dites, les adultes, qu’il n’y a pas de lait, c’est bien, on peut vivre sans. Mais que dois-je faire lorsque ma fille de quatre ans se réveille au milieu de la nuit en pleurant pour avoir une tasse de lait chaud ?», a demandé Saadia devant le magasin de sa famille dans un quartier populaire de la banlieue d’El-Aouina.

Les approvisionnements en semoule et en farine étant encore fluctuants, Saadia et son mari se sont tournés vers la cuisine et la vente d’autres plats tunisiens comme le couscous et le kafteji pour nourrir leur famille.

L’un des voisins du couple, Issam, propriétaire d’une épicerie, a laissé échapper un rire frustré lorsqu’on lui a demandé comment il avait réussi à poursuivre son activité cette année. «Nous respirons avec une paille», a-t-il déclaré. «Ce mois-ci, je n’ai pas pu payer le loyer de ma boutique avant le 22. Je dois généralement le faire le premier jour du mois», a-t-il ajouté.

Malgré sa lutte et l’augmentation des prix de certains de ses fournisseurs, Issam refuse de faire de même. «Je ne peux pas non plus augmenter les prix comme d’autres le font. Je vois à quel point j’ai du mal à subvenir aux besoins de ma famille, donc j’ai aussi besoin de penser aux autres», a-t-il déclaré. Pour joindre les deux bouts, il a pratiquement supprimé les aliments coûteux, y compris la viande rouge, se contentant de consommer du poulet et d’acheter des fruits, une friandise rare pour sa famille. «L’autre jour, j’ai dépensé 100 dinars (32,4 dollars) rien qu’en allant au magasin de volailles et chez le vendeur de fruits et légumes», a-t-il déclaré.

La pénurie de produits laitiers menace les cafés

Les produits laitiers ont également été rares ces dernières semaines, des pénuries de lait étant signalées dans tout le pays.

Cette pénurie a laissé les propriétaires de cafés particulièrement aux prises avec une disponibilité inégale du café depuis des mois, ce qui a dissuadé les clients de se rendre dans leurs cafés autrefois très fréquentés. «Acheter des médicaments pourrait être plus facile que d’acheter du lait de nos jours», a déclaré Hanen, propriétaire d’un café populaire à L’Aouina. Elle a expliqué qu’elle recourait souvent à la mendicité et à l’utilisation de ses relations simplement pour obtenir une petite quantité de lait afin de faire fonctionner son entreprise.

Au cours de l’année écoulée, les Tunisiens ont également connu une augmentation extrême du coût d’autres produits de base, notamment le loyer, l’essence et les soins de santé privés, dans un contexte de crise des finances publiques.

Au milieu de cette récession étouffante, le gouvernement a du mal à rassurer une population de plus en plus frustrée alors que les familles sont contraintes d’abandonner même les nécessités les plus simples.

Traduit de l’anglais.

Source : The National.