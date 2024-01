Les appels israéliens au nettoyage ethnique à Gaza se font de plus en plus forts

Près de trois mois de guerre ont laissé Gaza en ruines. L’objectif d’Israël consistant à éradiquer le groupe militant Hamas après son attaque meurtrière du 7 octobre semble loin d’être réalisé, au-delà du nombre de morts qui monte en flèche chez les Palestiniens. Plus de 20 000 personnes ont été tuées dans la bande de Gaza à cause des bombardements israéliens et de l’offensive en cours. (Illustration : Des familles palestiniennes déplacées du nord et du centre de la bande de Gaza vers le sud de Gaza, le 13 octobre. Ph. Loay Ayyoub pour le Washington Post).

Par Ishaan Tharoor avec Mikhaïl Klimentov

Une crise humanitaire a vu près de 90% des habitants de Gaza déplacés et la majorité des plus de 2 millions d’habitants du territoire assiégé et au bord de la famine. «J’ai été confronté à toutes sortes de conflits et à toutes sortes de crises. De ma vie, je n’ai jamais rien vu de tel en termes de gravité et d’ampleur», a déclaré cette semaine Arif Husain, économiste en chef du Programme alimentaire mondial de l’Onu, au New Yorker.

La misère humaine qui se propage à Gaza trouve peu de sympathie dans le discours public israélien, où la priorité reste la victoire contre le Hamas –auteur du massacre de Juifs le plus sanglant depuis l’Holocauste – et la libération des otages détenus dans les tunnels du Hamas à Gaza. En effet, les déclarations constantes des députés israéliens et d’autres hommes politiques appellent à un sort encore plus dévastateur pour le territoire [palestinien].

Incitation publique à commettre un génocide

Les membres de la coalition de droite du Premier ministre Benjamin Netanyahu ont appelé au largage d’une bombe nucléaire sur la bande de Gaza densément peuplée, à l’anéantissement total du territoire en guise de représailles et à l’appauvrissement de sa population au point de n’avoir plus aucun autre choix que d’abandonner sa patrie.

Rien que cette semaine, un parlementaire du parti Likoud de Netanyahu est allé à la télévision et a déclaré qu’il était clair pour la plupart des Israéliens que «tous les habitants de Gaza doivent être anéantis». Ensuite, l’ambassadeur d’Israël en Grande-Bretagne a déclaré à la radio locale qu’il n’y avait pas d’autre solution pour son pays que de raser «chaque école, chaque mosquée, une maison sur deux» à Gaza afin de dégrader l’infrastructure militaire du Hamas.

Cette rhétorique rassemblée alimente la requête de 84 pages déposée par le gouvernement sud-africain auprès de la Cour internationale de Justice, accusant Israël d’actions qui s’apparentent à un génocide ou à un échec dans la prévention du génocide. Bien qu’il condamne l’attaque du Hamas du 7 octobre, le dossier sud-africain soutient qu’«aucune attaque armée contre le territoire d’un État, aussi grave soit-elle – même une attaque impliquant des atrocités criminelles – ne peut… fournir une justification ou une défense possible aux violations» des Convention sur le génocide. La campagne militaire israélienne à Gaza, explique-t-il, a déjà «ravagé de vastes zones de Gaza, y compris des quartiers entiers, et a endommagé ou détruit plus de 355 000 maisons palestiniennes», rendant des pans du territoire inhabitables pendant une longue période. Les autorités israéliennes, affirme la plainte sud-africaine, n’ont pas réussi à réprimer «l’incitation directe et publique à commettre le génocide» de la part d’un grand nombre d’hommes politiques, de journalistes et de fonctionnaires israéliens.

Appels à la migration forcée des Palestiniens

Cela inclut des personnalités d’extrême droite comme le ministre des Finances Bezalel Smotrich et le ministre de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, qui ne font pas grand-chose pour cacher leur vision d’un Gaza ethniquement nettoyé. «Ce qu’il faut faire dans la bande de Gaza, c’est encourager l’émigration», a déclaré Smotrich dans une interview dimanche à la radio militaire israélienne. «S’il y a 100 000 ou 200 000 Arabes à Gaza et non 2 millions d’Arabes, toute la discussion sur le lendemain [l’après-guerre] sera totalement différente.» Ben Gvir a appelé séparément à la migration forcée de facto de centaines de milliers de personnes hors de Gaza.

Les États-Unis et d’autres responsables occidentaux ont condamné ces déclarations comme étant «incendiaires et irresponsables». Mais une telle réaction ne change guère le ton du conflit. Netanyahu lui-même, selon mes collègues, a tenté de cajoler l’Égypte et d’autres gouvernements et États arabes pour qu’ils accueillent des réfugiés gazaouis – un échec pour beaucoup au Moyen-Orient, qui craignent une nouvelle dépossession palestinienne de leurs terres.

Les appels israéliens à un nettoyage ethnique de facto et à une éventuelle colonisation israélienne de Gaza ne reflètent peut-être pas la position réelle du cabinet israélien en temps de guerre. «En privé, les responsables israéliens affirment que les propositions [de relocalisation des Gazaouis] découlent des impératifs politiques de la coalition de Netanyahu et de sa dépendance à l’égard des partis d’extrême droite pour maintenir le pouvoir», ont rapporté mes collègues.

«Les professionnels de l’armée et de l’establishment de la sécurité savent que cela n’est même pas possible», a déclaré au Washington Post une personne directement au courant des conversations au sein du gouvernement israélien, s’exprimant sous couvert d’anonymat parce qu’elle n’était pas autorisée à discuter la question publiquement. «Ils savent qu’il n’y a pas d’avenir sans les Gazaouis et sans l’[Autorité palestinienne] au sein du gouvernement», ajoute la même personne.

Mais Netanyahu et ses alliés restent manifestement vagues quant à l’issue qu’ils imaginent pour la guerre à Gaza. Cette incertitude, affirment les analystes, ne fait qu’aggraver les inquiétudes quant aux intentions d’Israël parmi ses voisins arabes, y compris les monarchies du Golfe ralliés à l’État juif.

«Personne ne prendra les mesures qui précéderaient de nouveaux accords de normalisation alors que Netanyahu rejette les exigences des États arabes concernant un processus politique à deux États et insiste également sur le fait qu’ils devraient financer la reconstruction de Gaza sans poser de questions ni imposer de conditions», ont écrit Michael Koplow et David Halperin du Forum politique israélien.

Appels explicites à commettre des crimes atroces

«L’Iran et ses mandataires ne se laisseront pas dissuader lorsque de hauts responsables américains en visite exposent à plusieurs reprises leur vision d’un Gaza d’après-guerre et que les membres du cabinet israélien rivalisent dans leur précipitation vers les studios de télévision pour la réfuter publiquement», ont-ils ajouté, arguant qu’il était vital pour l’administration Biden de pousser les Israéliens à faire face à ces réalités.

Pendant ce temps, un groupe d’éminents Israéliens, parmi lesquels d’anciens députés, des scientifiques et des intellectuels de renom, ont écrit mercredi une lettre commune condamnant les autorités judiciaires israéliennes pour ne pas avoir maîtrisé la rhétorique génocidaire largement diffusée. «Pour la première fois dont nous nous souvenons, les appels explicites à commettre des crimes atroces, comme indiqué, contre des millions de civils sont devenus une partie légitime et régulière du discours israélien», ont-ils écrit. Et d’ajouter : «Aujourd’hui, les appels de ce type sont monnaie courante en Israël. »

Certains de nos collègues du Post ont récemment couvert le retour des familles dans le nord de Gaza – et ont découvert des bâtiments détruits, des routes ravagées, des tas de décombres et une grande incertitude quant à leur avenir.

Par exemple : le quartier de Tariq, dans le camp de Jabalya à Gaza, devenait rapidement une zone de guerre lorsque lui et sa famille de huit personnes ont fui les bombardements israéliens en novembre. Tariq, qui s’est exprimé à condition qu’il soit identifié uniquement par son prénom par souci de sécurité, a été parmi les premiers résidents déplacés à regagner leurs maisons à Gaza cette semaine après un retrait partiel des troupes israéliennes du nord.

Lorsqu’il est rentré chez lui dimanche – après des semaines passées à chercher de la nourriture, fuyant l’artillerie et les échanges de tirs – il était méconnaissable. «Ce qui restait, c’était la moitié d’une maison», a-t-il déclaré mercredi au Post.

Traduit de l’anglais.

Source: Washington Post.