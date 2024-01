Mission d’affaires tunisienne au Bénin

Le Conseil d’affaires Tunisie-Afrique (TABC) organise une mission d’affaires multisectorielle au Bénin entre le 12 et le 15 février 2024. Les entreprises tunisiennes souhaitant y participer sont invitées à s’inscrire sur ce lien.

Cette mission, organisée en partenariat avec Tunisie Building Partners (pour le secteur de la construction et des infrastructures) et Get’IT (pour celui des TIC), «présente une réelle opportunité d’élargir son réseau, d’établir des relations économiques, de former des partenariats et de trouver des opportunités d’affaires», a déclaré TABC.

Le Bénin est devenu une destination de choix pour les investisseurs et exportateurs. En 2022, ce pays a enregistré une croissance économique de 7,4%, la plus élevée de sa région.

Le gouvernement béninois s’est engagé à créer un environnement favorable aux investissements, grâce à un code des investissements attractif qui offre des incitations fiscales et douanières aux investisseurs.

Le Bénin est situé en Afrique de l’Ouest, à proximité du plus grand marché du continent : le Nigeria. Et dispose d’un accès à la mer et le port de Cotonou est parmi les plus dynamiques de la région.