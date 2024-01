Les six Tunisian Women in Tech of The Year 2023

L’association tunisienne Reconnectt regroupant les compétences tunisiennes à travers le monde vient d’annoncer, dans un communiqué, les noms des six tunisiennes lauréates en technologie pour l’année 2023.

Les lauréates ont été désignées selon trois critères : l’ensemble de leur carrière professionnelle, leurs publications scientifiques et leur engagement pour la Tunisie.

Le choix cette année a été porté sur six personnalités scientifiques et du monde professionnel ayant contribué à travers leurs travaux, projets et réalisations au rayonnement de la Tunisie dans les domaines de technologies médicales, la robotique et la médecine neuromusculaire.

Les domaines de la télédétection terrestre et planétaire, l’analyse spatiale et la gestion des ressources en eau ainsi que les technologies des systèmes multi-agents et leurs applications ont été également au cœur du choix.

Le vote a été effectué par les membres actifs de Reconnectt et ses ambassadeurs à travers le monde.

Les six lauréates sont Rym Zalila Wenkstern (Professor of Computer Science, Director of Center for Smart Mobility, Director of Smart Cities Applied Research Lab, University of Dallas, TX, USA); Zohra Lili Chabaane (Professor RemoteSensing, GIS and Water resources management, Institut national agronomique de Tunisie, Inat);

Senda Ajroud-Driss (Professor of Neurology, Feinberg School of Medicine

Northwestern University, Chicago, IL, USA); Olfa Khélia Boubaker (Professor Control Systems Engineering & Robotics, Head of a Research Laboratory ‘Energy, Robotics, Control & Optimization- ERCO’, Institut national des sciences appliquées et technology – Insat, Université de Carthage, Tunisie); Amira Romani (vice-présidente du pole Global Innovation & Technology à Siemens Healthineers, Allemagne); Ines Fenni (chercheure à la Nasa – Jet Propulsion Laboratory, Pasadena, CA, USA).