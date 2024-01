Une pétition signée par 250 avocats pour la libération de leurs confrères Chaouachi & Belhadj

En solidarité avec les avocats Ghazi Chaouachi et Ridha Belhadj, en détention depuis dix mois, 250 de leurs confrères et consœurs ont signé une pétition appelant à leur libération.

Diffusée ce mardi 9 janvier 2024 par Elyes Chaouachi (fils de Ghazi Chaouachi) à la veille du procès de l’examen de l’appel interjeté par la défense, la pétition est notamment signée par 6 anciens bâtonniers et membres de l’Ordre des avocats, et dénonce l’arrestation des deux avocats poursuivis dans l’affaire de Complot contre la sûreté de l’Etat.

Les signataires estiment que leurs confrères sont injustement détenus et pointent du doigt l’absence d’un procès équitable et appellent de ce fait dans leur pétition les autorités tunisiennes «à mettre fin à cette mascarade et à libérer immédiatement Mes Chaouachi et Belhadj».

Y. N.