La Tunisie veut accélérer ses projets de stations de dessalement de l’eau de mer

Lors d’une visite qu’il a effectuée, mardi 9 décembre 2024, à la station de dessalement de l’eau de mer de la région de Zarat à Gabès, le secrétaire d’Etat chargé des ressources en eau, Ridha Gabouj, a insisté pour l’achèvement des travaux de la dernière phase de cette station dans les plus brefs délais.

Ce projet, qui bénéficiera à près de 1,1 million d’habitants, s’inscrit dans le cadre du programme stratégique de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede). Il vise à améliorer et sécuriser les ressources en eau du sud-est tunisien jusqu’en 2035.

Le projet contribuera à répondre à la demande supplémentaire en eau et à améliorer sa qualité dans les gouvernorats du Sud-Est, ainsi qu’à éviter la pénurie de ressources en eau enregistrée ces dernières années, notamment pendant les périodes de pointe estivales.

La capacité de production quotidienne de l’usine de dessalement d’eau de mer de Zarat est estimée à 50 000 mètres cubes (m3), extensible à 100 000 m3. Elle contribuera à répondre à la demande accrue en eau, améliorer sa qualité et éviter la pénurie en eau potable enregistrée ces dernières années pendant les périodes de pic estivales dans la région. Elle bénéficiera aux habitants dans les gouvernorats de Gabès, Médenine et Tataouine. Et s’inscrit dans le cadre du programme stratégique de valorisation et de sécurisation des ressources hydriques dans la région du Sud-Est, à l’horizon 2035, à travers le renforcement du système d’alimentation en eau potable.

Dans une Tunisie en manque de pluie, dessaler l’eau de mer est devenu indispensable, en plus d’un recours croissant au recyclage des eaux usées en agriculture.

Si les pays du Maghreb risquent de tomber d’ici 2030 sous le seuil de la «pénurie absolue» en eau (500 m3 par an et habitant), selon la Banque mondiale, le Maroc est déjà à 600 m3 et la Tunisie à moins de 400, alors que le taux de remplissage des barrages est en dessous de 30%. D’où l’urgence d’accélérer la réalisation des projets de dessalement de l’eau de mer en cours de réalisation, dont celui de Zarat, qui a connu quelque retard.

La réalisation de ce projet a été attribuée par la Société tunisienne d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede) au groupe multinational indien Va Tech Wabag en novembre 2018 pour une durée de réalisation de 27 mois, et 12 supplémentaires pour la mise en opération et la maintenance initiale.

I. B.