Le journaliste Zied El-Heni condamné à 6 mois avec sursis

Arrêté le 28 décembre dernier et poursuivi sur la base du décret 54, le journaliste Zied El-Heni a été condamné à six mois de prison avec sursis ce mercredi 10 janvier 2024.

C’est ce que vient d’annoncer l’ancien député Hichem Ajbouni sur sa page Facebook en commentant : «Je pense que Zied va rejeter cette condamnation injuste et qu’il fera appel… mais ce qui est important maintenant, c’est qu’il retrouvera sa liberté ce soir, il retournera auprès de sa famille et passera la nuit chez lui».

Rappelons que Zied El-Heni est poursuivi pour outrage à la ministre du Commerce suite à une déclaration le 28 décembre dernier lors d’une émission de radio qu’il anime sur IFM et qu’il avait été arrêté le jour même avant de faire l’objet d’un mandat de dépôt.

Il a bénéficié du soutien de ses collègues et de plusieurs syndicats, organisations, et associations nationales et internationales qui ont dénoncé un acharnement contre le journaliste et une atteinte à la liberté d’expression et de la presse.

Y. N.