Report de l’audition de Hamadi Jebali dans l’affaire des nationalités et des passeports

L’audition de l’ancien chef du gouvernement Hamadi Jebali dans le cadre de l’affaire dite des «nationalités et passeports» a été reportée, ce mercredi 10 janvier 2024.

C’est ce qu’annonce une source proche du dossier citée par Mosaïque FM, en précisant que le juge d’instruction du Pôle judiciaire antiterroriste a décidé de reporter l’audition à une date ultérieur, dans cette affaire impliquant également des cadres sécuritaires et des dirigeants politiques notamment l’ancien ministre de la Justice et dirigeant Ennahdha Noureddine Bhiri.

Cette affaire a éclaté en 2022 et concerne l’octroi de la nationalité et de passeports tunisiens de manière contraire à la réglementation en vigueur, qui plus est, à des personnes étrangères qui n’y avaient pas droit entre autres accusées dans des affaires à caractère terroriste.

Y. N.