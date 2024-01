Football : test rassurant de l’équipe de Tunisie face au Cap Vert (Photos)

L’équipe nationale tunisienne de football a battu son homologue du Cap-Vert par deux buts à zéro lors du match amical qui s’est déroulé hier soir, mercredi 10 janvier 2024, au stade Hamadi Agrebi de Rades. Un léger mieux en attaque a été constaté.

Le match, qui s’est déroulé à huis-clos à la demande du staff technique chapeauté par Jalel Kadri, a permis à ce dernier de tester différents schémas tactiques qui seront utilisés lors de la finale de la Coupe d’Afrique des Nations de football prévue en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février.

C’est le second match organisé dans le cadre des préparatifs de l’équipe, après celui de vendredi dernier contre la Mauritanie terminé par un score nul. Et il a été plus convaincant, notamment au niveau offensif, puisque les Aigles de Carthage ont marqué deux buts par Elias Achouri à la 12e minute et Youssef Msakni à la 53e sur pénalty.

Kadri a pu aussi utiliser plusieurs joueurs qui n’ont pas participé au premier match, comme Ali Maaloul, Elias Achouri, Sayfallah Ltaief ou Hamza Rafia, pour voir leur degré de forme et leur apport potentiel au groupe où les stars sont rares, et c’est un point positif qui conforte l’esprit d’équipe, principale arme des Tunisiens qui sont toujours allés loin dans les joutes continentales.

Vendredi 12 janvier au matin, les Aigles de Carthage iront à Korogo, en Côte d’Ivoire. Un vol spécial partira de l’aéroport international de Tunis-Carthage vers la ville de Kouamé, où la délégation de l’équipe, qui comprendra 60 personnes, montera à bord d’un vol de ligne intérieure à destination de Korogo.

L’équipe nationale tunisienne débutera sa campagne en finale continentale en affrontant la Namibie, mardi 16 janvier, à partir de 18 heures, au sein du cinquième groupe.

