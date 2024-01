L’Afrique du Sud et la CIJ : un acte de courage face aux crimes d’Israël à Gaza

Dans un monde où l’indignation internationale face aux crimes d’Israël à Gaza a été largement exprimée, un acte se distingue : la décision de l’Afrique du Sud de porter plainte contre Israël devant la Cour internationale de justice (CIJ). Cette démarche soulève des questions importantes sur la dynamique politique internationale et les défis auxquels sont confrontés les pays qui cherchent à s’opposer à des puissances influentes.

Par Leith Lakhoua *

L’Afrique du Sud a une histoire unique de lutte contre l’oppression et l’injustice, incarnée par son combat prolongé contre l’apartheid. Cette expérience a façonné une conscience politique nationale qui se montre souvent solidaire des peuples opprimés, comme le peuple palestinien. Leur démarche auprès de la CIJ peut être vue comme une continuation de cette tradition de solidarité et de soutien aux droits humains.

La CIJ, bien que reconnue internationalement, fait face à des limitations. De nombreux pays, y compris des puissances majeures, ne sont pas parties au Statut de Rome, le traité fondateur de la CIJ. Cette réalité rend difficile l’action contre des pays non signataires, comme Israël. L’Afrique du Sud, en tant que signataire, se positionne ainsi dans une situation juridique délicate, mais importante.

Les principes au-dessus des intérêts

Bien que la majorité des pays aient exprimé leur indignation face aux crimes d’Israël à Gaza, peu ont franchi le pas pour soutenir une action en justice. Cette réticence s’explique souvent par les considérations diplomatiques et les relations bilatérales avec Israël ou son allié principal, les États-Unis. L’Afrique du Sud, en prenant cette initiative, montre une volonté de placer les principes de justice et de droit international au-dessus des intérêts politiques.

La démarche de l’Afrique du Sud pourrait être un catalyseur, encourageant d’autres nations à suivre son exemple. Cela démontre que les petites et moyennes puissances peuvent jouer un rôle significatif sur la scène internationale, en se basant sur des principes de justice et de droit, même face à des acteurs puissants.

L’action de l’Afrique du Sud devant la CIJ est un rappel puissant que la lutte pour la justice et le respect des droits humains ne connaît pas de frontières. Elle souligne l’importance de la solidarité internationale et pourrait marquer un tournant dans la manière dont les crimes de guerre et les violations des droits humains sont abordés sur la scène mondiale. Seul l’avenir dira si cet acte audacieux sera un point d’inflexion menant à une plus grande responsabilisation des nations puissantes.

Dans le contexte de l’Afrique du Sud portant plainte contre Israël devant la CIJ, il est crucial d’examiner d’autres acteurs régionaux, notamment l’Algérie, pays qui a connu une lutte héroïque contre la colonisation française avec un lourd tribut de 1,5 million de martyrs. Cependant, il est notable que l’Algérie n’a pas pris une position similaire en portant plainte contre Israël.

Héritage de la lutte algérienne contre la colonisation

L’Algérie, en raison de son histoire tumultueuse et de sa lutte acharnée contre la colonisation française, a souvent été perçue comme un symbole de la résistance et de l’indépendance. Cet héritage a forgé une identité nationale fière, mais il peut également influencer la politique étrangère, créant des liens spécifiques avec d’autres mouvements de libération nationale.

La décision de porter plainte contre un autre pays, en particulier Israël, peut être entravée par des considérations géopolitiques et diplomatiques complexes. Les alliances régionales, les enjeux économiques et les relations bilatérales sont des facteurs cruciaux qui peuvent influencer la volonté d’un pays à prendre des mesures juridiques contre un autre.

L’Algérie, en tant que membre de la Ligue arabe, pourrait également être confrontée à des pressions pour maintenir la solidarité au sein du groupe. Les divergences d’opinions au sein de la Ligue arabe sur la question israélo-palestinienne peuvent rendre délicate l’initiative de porter plainte contre Israël de manière isolée.

Le choix de ne pas porter plainte contre Israël peut être interprété à la lumière du passé et des réalités actuelles auxquelles l’Algérie est confrontée sur la scène internationale. Chaque nation aborde les questions de justice et de droits humains de manière unique, souvent influencée par son histoire, ses alliances régionales et ses priorités diplomatiques. L’absence d’une telle action de la part de l’Algérie souligne la complexité des dynamiques politiques régionales et internationales qui façonnent les réponses des nations aux conflits et aux violations des droits humains.

* Expert consultant en logistique et organisation industrielle et conseiller auprès de l’Amen Bank.