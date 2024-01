Tunisie : EIU anticipe des trajectoires difficiles et des incertitudes grandissantes en 2024

Hier, 11 janvier 2024, The Economist Intelligence Unit Ltd, l’unité de veille économique du magazine The Economist, basée à New York, a sorti son rapport sur la Tunisie. L’économiste Moktar Lamari a publié sur son blog, Economics for Tunisia (E4T), une traduction de ce rapport que nous reproduisons ci-dessous. «Sans commentaires et sans modifications», précise-t-il, se contentant de juger les prévisions de l’EIU d’ «inquiétante»…

Stabilité politique : Malgré le mécontentement du public, l’EIU s’attend à ce que le président Kaïs Saïed obtienne une réélection dans le scrutin prévu pour 2024 et reste au pouvoir tout au long de 2024-28.

La nouvelle constitution que M. Saïed a largement rédigée (adoptée par référendum en 2022) affaiblit le rôle du parlement et place les forces armées, le gouvernement et le pouvoir judiciaire sous contrôle présidentiel.

M. Saïed exercera donc un pouvoir presque absolu, que nous attendons de lui pour écarter davantage les partis politiques et poursuivre un programme populiste.

Surveillance des élections : Les prochaines élections législatives sont prévues en 2027, mais son importance démocratique sera limitée, compte tenu du déplacement du pouvoir constitutionnel du parlement.

Le scrutin de décembre 2022 a été quasiment boycotté par les partis politiques, et le taux de participation électorale n’a été que de 11,2 %. Ce faible niveau de participation n’augure rien de rassurant pour les élections présidentielles à venir.

Le parlement a été inauguré en mars, mais restera en fait sous le contrôle du président, fournissant à M. Saïed une législature souple jusqu’à la fin de 2027. La répression autoritaire en cours signifie que le président sortant est susceptible de gagner l’élection présidentielle prévue pour 2024, et M. Saïed pourrait avoir l’intention de se présenter sans opposition à un faux scrutin présidentiel. L’agitation est donc susceptible d’augmenter à l’approche de l’élection.

Relations internationales : Le soutien des pays occidentaux à la Tunisie s’est effiloché face au régime autoritaire et de plus en plus erratique de M. Saïed, y compris son rejet d’un programme convenu avec le FMI.

Les préoccupations concernant la migration irrégulière ont conduit l’Union européenne (UE) à signer un accord de partenariat à long terme de 900 millions d’euros (1 milliard de dollars américains) avec la Tunisie, mais les relations sont tendues et seuls des fonds limités, principalement pour renforcer les contrôles aux frontières, sont mis à disposition. La majeure partie reste subordonnée à un accord avec le FMI.

Tendances politiques : Ayant rejeté les réformes qui avaient été précédemment convenues avec le FMI pour rétablir la stabilité macroéconomique et la viabilité de la dette, le programme politique du gouvernement restera probablement ad hoc et peu clair.

Le Premier ministre, Ahmed Hachani, n’a fourni aucune orientation sur les politiques économiques et s’inspirera en tout cas du président, qui est préoccupé par l’élection présidentielle de 2024 et ne semble pas disposé à reconnaître les tensions financières et économiques auxquelles l’économie est confrontée.

Cela se reflète dans l’absence de mesures d’assainissement budgétaire dans le budget 2024 malgré des besoins de financement importants et apparemment non couverts.

Il est fait mention de plans non quantifiés visant à réduire le niveau de personnel du secteur public, ce qui serait le même que les conseils du FMI pour contrôler la masse salariale.

Pour l’instant, nous nous attendons à ce que M. Saïed tente de traiter les soldes macroéconomiques de la Tunisie à ses propres conditions et à sa manière, mais il y a une chance qu’après la réélection, il s’engage à nouveau avec le FMI sur un éventuel programme en 2025.

Croissance économique : Nous nous attendons à ce que la croissance du PIB réel reste à moins de 2% par an en 2024-28, et même ce faible niveau dépend d’un retour à la récolte normale, après la sécheresse de 2023 qui a contribué à l’effondrement de la croissance réelle à seulement 0,7%.

La croissance de la consommation privée restera réduite et la croissance économique ne sera pas assez rapide pour faire une baisse majeure dans le taux de chômage, que nous nous attendons à rester à environ 15%.

La consommation publique et la croissance de l’investissement seront également faibles à mesure que les flux d’investissements directs étrangers diminueront.

La Tunisie a pu tirer parti de la hausse des prix mondiaux et de la demande pour certaines de ses exportations (aliments, engrais et textiles), mais n’a pas réussi à augmenter la production de phosphate comme prévu.

Nous continuons de nous attendre à une croissance des exportations du secteur offshore, soutenue en partie par un taux de change plus compétitif. Le tourisme s’est également fortement redressé. La croissance des importations sera freinée par les difficultés à obtenir le crédit extérieur et les devises.

Inflation : Le dinar se dépréciera par rapport au dollar américain en termes nominaux au cours de la période de prévision, car les déséquilibres externes continuent de faire pression sur la monnaie et que l’inflation reste élevée.

Taux de change : Le dinar se dépréciera par rapport au dollar américain en termes nominaux au cours de la période de prévision, car les déséquilibres externes continueront de faire pression sur la monnaie et que l’inflation reste élevée.

Le dinar a montré une certaine stabilité par rapport au dollar américain en 2023, mais nous prévoyons maintenant qu’il s’affaiblira de 4,4% d’ici la fin de 2024, à 3,5 DT = 1 $ US, puis se dépréciera davantage, à 3,97 DT = 1 USD à la fin de 2026.

Les risques pour notre scénario de base sont élevés, car le mauvais bilan économique du régime maintiendra la confiance dans le dinar à un niveau bas et une grande partie dépendra du maintien de réserves de change adéquates, ce qui est douteux. Les forts taux d’intérêt ne favorisent pas la relance économique.

Secteur extérieur : La croissance des exportations du secteur offshore tunisien (qui bénéficie de règles réglementaires et douanières plus favorables et d’un accès plus facile aux devises) ralentira en 2024, conformément à la faible croissance des principaux marchés européens, avant de reprendre de la vitesse en 2025-28.

Cela devrait soutenir une croissance constante des exportations de produits mécaniques et électriques (comprenant en grande partie des composants pour l’automobile et l’aéronautique), de textiles et de biens agro-industriels.

Les perspectives du régime non offshore sont moins positives, et nous nous attendons à une combinaison de grèves, de pénuries de financement et de stagnation de la production pour restreindre les exportations d’énergie, de phosphates et d’autres produits miniers. Des risques majeurs sont à prévoir dans ce secteur.

Nous nous attendons néanmoins à ce que les exportations totales passent de 20,6 milliards de dollars en 2024 à 29,9 milliards de dollars en 2028. Une hausse de presque 50%. Ce qui est très bienvenu dans le contexte des carences des devises.

Source : E4T.