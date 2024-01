Tunis : Une avocate impliquée dans un réseau de trafic de drogue

La Direction générale de la garde nationale (DGGN) a annoncé, ce samedi 13 janvier 2023, le démantèlement d’un réseau de trafic de drogue opérant dans le Grand-Tunis et l’arrestation de deux de ses membres dont une femme, avocate de son état.

L’opération a été menée par la Brigade centrale des Stups en coordination avec la Brigade de recherche et d’investigation relevant de la Garde nationale et les agents sont parvenus à arrêter, hier soir à la Médina, deux individus à bord d’un véhicule, en possession de 30 plaquettes de cannabis pesant plus de 3 kg.

Le Parquet du tribunal de première instance de Tunis a ordonné leur mise en détention, alors que l’enquête se poursuit afin de mettre la main sur les autres membres du réseau.

Y. N.