Tunisie Telecom dans le Top 10 des entreprises publiques rentables  

Le rapport sur les établissements publics présenté par le ministère des Finances en complément de la Loi de Finances 2024 établit le classement des 10 premières entreprises publiques en résultats nets. Tunisie Telecom occupe une honorable sixième place parmi les mastodontes du secteur.

Selon ce rapport, les 88 établissements publics étudiés par le rapport (sur un total de 114 existants) ont enregistré des résultats nets cumulés déficitaires de -2 981,7 millions de dinars tunisiens (MDT) au cours de l’année 2020 et un déficit global de -1 129,3 MDT au cours de l’année 2021, soit une diminution des pertes de -1 852,4 MDT, soit -62%, diminution dont on peut se féliciter… faute de mieux.

Cette amélioration des résultats nets consolidés au cours de la période 2020-2021 est due à l’enregistrement de résultats nets positifs pour 40 établissements publics d’une valeur de 576,9 MDT au cours de l’année 2021, indique le rapport. Parmi ces établissements, le Groupe chimique tunisien (GCT) occupe la première place avec un résultat net positif de 133 MDT, suivi de la Régie nationale du tabac et des allumettes (RNTA) avec un montant de 96,9 MDT, de l’Office de la marine marchande et des ports (OMMP) avec 61,6 MDT, de la Société des Phosphates de Gafsa avec 47 MDT et de la Pharmacie centrale de Tunisie (PCT) avec 45,5 MDT.

La Société Tunisie Telecom vient en 6ème place avec 32,5 MDT, devançant la Société nationale de distribution de pétrole (SNDP) avec 28,5 MDT, de la Manufacture de Tabac de Kairouan (MTK) avec 26,3MDT, de la Compagnie tunisienne de navigation (CTN) avec 16,4 MDT et de l’Agence foncière touristique (AFT) avec 10,6 MDT, trio qui ferme le Top 10.

Voici par ailleurs le classement des 10 premiers établissements publics sur les 88 étudiés par le rapport. Ce classement est établi selon les résultats nets cumulés en 2021.

I. B.

Lire le rapport dans son intégralité en arabe.