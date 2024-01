Coupures d’eau dans le Grand-Tunis : Les zones concernées (Sonede)

La distribution de l’eau potable connaîtra des perturbations et des coupures, à partir du mercredi 17 janvier 2024, dans certaines zones du Grand-Tunis, annonce la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (Sonede).

Dans un communiqué publié ce lundi 15 janvier 2024, la Sonede précise que dans le cadre du réaménagement des canaux dans le Grand-Tunis des travaux seront menés au niveau du Canal principal de distribution au niveau de Jebel Lahmer et du Belvédère.

Cela engendrera des perturbations et des coupures mercredi à partir de 8h dans les quartiers d’El Menzah 1, 4, 5 et 8, dans les zones basses d’El Menzah 6, à El Manar 2, à Mutuelleville, à la Cité Mahrajene, et à la Cité des Sciences.

Le retour à la normale est prévu progressivement jeudi 18 janvier à 8h, précise encore la Sonede dans son communiqué.

Y. N.