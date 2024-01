«Questions et réponses sur la Sexualité» : Cahier au profit des parents

Estimant que chaque personne a le droit de choisir l’éducation qui correspond le mieux à ses valeurs et à celles de sa famille, et soulignant son ferme engagement en faveur des droits de toutes les personnes, en particulier les droits d’accès à la santé sexuelle et reproductive, le Fonds des Nations Unies pour la population en Tunisie, en partenariat avec l’Association tunisienne pour la santé reproductive, a préparé cinq cahiers intitulés « « Questions/réponses sur la sexualité » à l’intention des parents.

Les cahiers contiennent les questions les plus fréquemment posées par les enfants et les adolescent-e-s, ainsi que leurs réponses, en s’appuyant sur des références variées : référence scientifique, référence religieuse, référence de la société tunisienne, référence juridique féministe et référence psychologique.

Ces cahiers visent à fournir une matière précise, fiable et simplifiée qui permet aux parents de répondre aux questions de leurs enfants liées à la sexualité, d’autant plus que parler de sexualité suscite souvent peur et appréhension chez de nombreux parents, ainsi que chez les enfants et les adolescents. Certains choisissent d’ignorer ces questions, tandis que d’autres critiquent leurs enfants, ce qui les incite à se tourner vers des sources peu fiables.

De ce fait, les cahiers « Questions/Réponses sur la Sexualité » sont considérés comme l’un des piliers pédagogiques capables d’enrichir les connaissances des parents et de les accompagner, d’autant plus que les enfants et les adolescent-e-s commencent à se poser très tôt les premières questions sur la puberté et le corps, par exemple et les parents jouent un rôle central dans la prise de conscience et les connaissances des enfants.

Ainsi, les cahiers ont été rédigés dans le dialecte tunisien afin d’assurer une meilleure compréhension du contenu et d’améliorer la communication des parents avec leurs enfants, en s’appuyant sur un langage fluide issu de la vie et des expériences quotidiennes.

Le contenu a été rédigé par un certain nombre d’experts femmes et hommes, chacun selon sa spécialité, comme suit :

« Questions/ Réponses sur la sexualité d’après une référence psychologique » préparé par Dr Loras Maddouri, spécialiste en psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent.

«Questions/ Réponses sur la sexualité d’après une référence scientifique » préparé par Dr Zainab Bargaoui, spécialiste en médecine familiale

«Questions/ Réponses sur la sexualité dans la religion », préparé par Cheikh Mohamed ben Hammoud

«Questions/ Réponses sur la sexualité dans la société tunisienne », préparé par Dr Najla Rachid et Mme Asma Benzarti

«Questions/ Réponses sur la sexualité en tant que droit humain » préparé par Shams Radhouani Abdi

Le Fonds des Nations Unies pour la population en Tunisie et la Société tunisienne pour la santé reproductive lanceront également plusieurs réunions ouvertes avec les parents pour présenter et discuter de ces cahiers.

Communiqué