Signature de la convention du projet « Perspectives » entre la Tunisie et la Suisse

Le Chef du cabinet au ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle Abdelkader Jemmali et l’Ambassadeur de Suisse en Tunisie Josef Renggli, ont signé vendredi 19 janvier 2024, la convention du projet « Perspectives » pour les jeunes tunisiens qualifiés et la contribution de la diaspora en Tunisie.

Une cérémonie a été organisée à l’occasion, indique l’ambassade en précisant que cette signature marque le lancement officiel du projet soutenu par la Suisse et qui a pour but de dynamiser l’Accord pour l’échange de jeunes professionnels et qui s’inscrit dans le cadre du partenariat migratoire conclu en 2012 entre la Suisse et la Tunisie.

À cette occasion, un Accord pour l’échange de jeunes professionnels (AJP) avait été signé entre les deux pays. Il est entré en vigueur en 2014. Depuis, il a permis à près de 172 jeunes Tunisiennes et Tunisiens de bénéficier d’un stage de perfectionnement en Suisse, ajoute la même source.

«« Perspectives » vise à mieux exploiter le potentiel de l’accord en facilitant aux jeunes Tunisiennes et Tunisiens l’accès aux opportunités de stage en Suisse. Il leur fournira une préparation pré-départ, un suivi tout au long de leur parcours de stage en Suisse, et un accompagnement à l’insertion sur le marché de l’emploi tunisien, une fois de retour en Tunisie», indique encore l’ambassade.

Soutenir l’engagement de la diaspora tunisienne pour le développement durable de la Tunisie

Le projet œuvrera aussi à soutenir les différentes modalités d’engagement de la diaspora tunisienne qui vont au-delà des simples transferts de fonds. Il se fixe comme objectif de renforcer l’échange de compétences, de technologies et de savoir-faire. Il vise également à fournir aux membres de la diaspora un appui technique au montage de projets à haute valeur ajoutée et à fort impact social, économique et/ou culturel en Tunisie.

Partenariats pour la réalisation des objectifs

« PERSPECTIVES » est mis en œuvre en partenariat avec un réseau diversifié d’acteurs en Suisse et en Tunisie : secteur privé, acteurs institutionnels, société civile, établissements d’enseignement supérieur et de formation professionnelle. Il contribue à la stratégie suisse de coopération qui vise à faire de la migration un facteur de développement.

Il répond également à une requête de la Tunisie exprimée lors de réunions bilatérales de suivi de la mise en œuvre du partenariat migratoire, à savoir favoriser la migration circulaire entre nos deux pays.

Communiqué