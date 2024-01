Tunisair : Acquisition de nouveaux bus pour améliorer le service client

Le ministère du Transport a annoncé, ce samedi 20 janvier 2022, que la compagnie aérienne nationale Tunisair a renforcé son parc de transport de passagers entre l’aérogare et les aéronefs, avec l’acquisition de 5 nouveaux bus.

Cette acquisition s’inscrit dans le cadre de la concrétisation du programme visant à améliorer le service client, indique la même source, en précisant que ces bus ont été acquis moyennant un financement de 3,7 millions de dinars.

Les nouveaux bus se distinguent par une grande capacité d’accueil et sont conformes aux normes de sécurité et de préservation de l’environnement, de plus, ils facilitent l’embarquement des personnes à mobilité réduite, a notamment commenté le ministère.

La même source a par ailleurs, indiqué que le ministre a effectué, à l’occasion, une visite d’inspection notamment en ce qui concerne les camions de sauvetage et de lutte contre l’incendie récemment acquis par l’Office de l’aviation civile et des aéroports (OACA), dans le cadre de la mise en œuvre des investissements liés à la sécurité dans les aéroports.

Y. N.