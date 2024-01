Joy Awards 2024 : Ons Jabeur sacrée meilleure sportive de l’année

La championne tunisienne de tennis Ons Jabeur a été sacrée Meilleure sportive de l’année lors de la cérémonie des Joy Awards dans le cadre du Riyadh Season 2024 en Arabie Saoudite.

C’est ce qu’annonce le ministère de la Jeunesse et des Sports, en rappelant que la cérémonie de la 4e édition des Riyadh Season 2024 s’est déroulée ce lundi 22 janvier en Arabie Saoudite, où ont été honorées de nombreuses stars dans différentes catégories, notamment le sport, le cinéma, la musique….

«Ons Jabeur, qui détient le titre de la meilleure joueuse de tennis sur le plan africain et arabe dans l’Histoire de la Fédération internationale de Tennis et qui est surnommée « Ministre du Bonheur », a réalisé plus de 13 titres au niveau des tournois et compétition de la Fédération internationale», rappelle le ministère, en félicitant la championne tunisienne pour son parcours et pour cette nouvelle distinction.

Y. N.