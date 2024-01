Décès de l’ancien footballeur de l’Espérance de Tunis Zoubeir Boughnia

L’ancien joueur de football de l’Espérance sportive de Tunis (EST) et de la sélection tunisienne Zoubeir Boughnia a tiré sa révérence ce mardi 23 janvier 2024.

Né le 31 juillet 1955 à la Médina de Tunis, Zoubeir Boughnia était un joueur phare évoluant comme attaquant et s’était démarqué dès ses débuts avec l’Espérance de Tunis, notamment en contribuant pour sa première année à l’obtention de la coupe de Tunisie des cadets en marquant le but de la victoire et poursuivant ainsi sur sa lancée en devenant le meilleur buteur du championnat avec 25 buts.

Parti en France pour poursuivre ses études, Zoubeir Boughnia a signé, au passage, avec l’Union sportive municipale de Malakoff, avant de revenir en Tunisie pour poursuivre sa carrière de footballeur avec l’Espérance de Tunis, dont il était fan.

Dans une note diffusée ce soir, l »EST a présenté ses condoléances à la famille, aux proches et aux anciens coéquipiers du regretté Zoubeir Boughnia, ainsi qu’aux supporteurs du club et à tous ceux qui l’ont connu de près ou de loin.

