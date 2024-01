Tunisie : Date du lancement des soldes d’hiver 2024

Le ministère du Commerce a annoncé, ce mardi 23 janvier 2024, la date du lancement des soldes d’hiver pour cette saison en Tunisie.

Dans son communiqué, le ministère du Commerce a précisé que les soldes d’hiver débuteront jeudi 1er février et se poursuivront jusqu’au mercredi 13 mars 2024, tout en rappelant aux professionnels du secteur la nécessité de respecter les procédures légales en vigueur et ce conformément à la loi 1988-40 du 02 juin 1998 relative aux techniques de vente et à la publicité commercial.

Les commerçants sont par ailleurs invités à y participer massivement afin de dynamiser l’activité commerciale et soutenir le pouvoir d’achat des citoyens.

Y. N.